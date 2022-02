Des gens sont piégés sur un ferry en feu au large de la Grèce

Le ferry en feu. Image: sda

Le navire en flamme au nord de Corfou, en mer Ionienne, comptait 290 passagers. Dix sont portés disparus. Voici ce que l'on sait.

Un incendie qui s'est déclaré tôt vendredi matin sur un ferry a fait un blessé, selon les garde-côtes grecs. Le ferry assurait en mer Ionienne, avec près de 300 personnes à bord, la liaison entre le port grec d'Igoumenitsa et Brindisi. Les images sont spectaculaires et terribles. 👇

Que sait-on sur les passagers?

Au moins deux personnes ont été prises au piège dans le garage du ferry qui a pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi au nord de Corfou, en mer Ionienne. Dix des 290 passagers et membres d'équipage officiels étaient toujours portés disparus.

Au moins 278 passagers secourus sont arrivés vendredi dans le port de Corfou, où leurs noms ont été comparés à la liste de passagers. Plusieurs chauffeurs de poids-lourds ont évoqué des collègues qui auraient passé la nuit dans les garages sous le pont.

En revanche, on ne sait pas s'il y avait aussi des passagers clandestins sur le bateau. L'itinéraire de l'ouest de la Grèce vers l'Italie est, en effet, régulièrement emprunté par des migrants qui se cachent dans et sous des camions pour rejoindre l'Europe centrale et septentrionale via l'Italie.

Un membre de l'équipage, âgé de 42 ans, a été blessé pendant l'incendie, a indiqué plus tôt une responsable des garde-côtes.

Quel est l'état du ferry?

Le navire serait stable et il n'a pour l'instant pas perdu de carburant, a rapporté l'agence de presse italienne Ansa. Cette dernière cite la compagnie de ferry Grimaldi Group, à laquelle appartient la marque Grimaldi Lines, qui exploite à son tour le ferry «Euroferry Olympia». Les sauveteurs ont bénéficié du temps relativement calme qui régnait vendredi dans la région.

L'incendie s'est déclaré tôt vendredi matin. Le navire faisait la liaison entre le port grec d'Igoumenitsa et Brindisi (Est de l'Italie). (jah/ats)