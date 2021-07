International

Incendie

Chypre fait face à son pire incendie depuis 47 ans, quatre morts



Image: sda

A Chypre, le pire incendie depuis 47 ans est partiellement maîtrisé



Quatre personnes ont été retrouvées mortes. Les opérations aériennes ont repris pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré samedi. Un homme a été arrêté.

Un incendie géant ravage, depuis samedi, le flanc sud du massif forestier du Troodos, dans la partie grècque de l'île de Chypre. Le pays fait face à une catastrophe majeure. De l'aveu de son président, Nicos Anastasiades, c'est le pire incendie depuis 1974:

«C'est une tragédie. Le plus grand incendie depuis 1974. Des vies ont été perdues, des biens perdus, des terres et des forêts détruites. Le gouvernement va immédiatement aider les victimes et les familles des victimes. Nous ne laisserons personne à l'abandon dans la dévastation de l'incendie.» sur twitter

Dimanche dans la matinée, les pompiers avaient réussi à maîtriser partiellement les flammes. Mais ils craignaient une reprise en raison de vents plus violents en fin de journée.

Image: sda

Ce qu'il s'est passé

Un énorme incendie, attisé par les vents et la chaleur, s'est déclaré samedi dans le sud de Chypre, poussant les autorités à demander l'aide d'Israël et de l'Union européenne pour éteindre les flammes qui ont entraîné l'évacuation d'une dizaine de villages.

L'incendie a débuté dans le village d'Arakapas et s'est propagé à sept villages, selon la chaîne de télévision ANT. Le front de l'incendie a atteint 35 km et, jusqu'à présent, il a été éteint dans le district de Limassol et des fronts sont toujours actifs dans le district de Larnaca.

Image: sda

L'île connaît de fréquents feux de forêt durant la longue période de sécheresse estivale, qui court traditionnellement de juin à octobre, sous des températures caniculaires. D'ailleurs, Chypre fait face à une vague de chaleur depuis le début de la semaine, avec des températures dépassant parfois les 45 degrés celsius.

Un pyromane présumé arrêté

Un homme de 67 ans soupçonné d'avoir provoqué l'incendie a été arrêté. Un témoin l'aurait vu quitter les lieux dans sa voiture au moment du déclenchement de l'incendie, a indiqué la police, ajoutant qu'il pourrait aussi faire face à des accusations d'homicide involontaire.

A l'heure du bilan, quatre morts

Au moins quatre personnes sont décédées dans l'incendie, ont annoncé dimanche les autorités du pays. Il s'agit de quatre travailleurs égyptiens portés disparus depuis samedi, ont confirmé les autorités chypriotes à l'ambassade d'Egypte à Nicosie. Les corps carbonisés ont été découverts à proximité du village d'Odos, dans le district de Larnaca (sud), a déclaré aux journalistes le ministre de l'Intérieur, Nicos Nouris.

1 / 18 Chypre, le pire incendie depuis des décennies sur l'île source: sda / katia christodoulou

Leur véhicule, complètement carbonisé, a été retrouvé dans un ravin. Bloqués par le feu, ils ont quitté leur voiture pour fuir à pied, mais ont été rattrapés par les flammes 600 mètres plus loin sur les hauteurs, a expliqué à l'AFP un policier sur place.

Aide de la Grèce et d'Israël

Le président chypriote Nikos Anastasiades a remercié dans un tweet la Grèce, qui a envoyé deux canadairs dans le cadre d'un mécanisme européen, et Israël, pays voisin de Chypre, d'avoir répondu à l'appel lors de cette journée «difficile».

Selon des responsables, deux autres avions bombardiers d'eau sont attendus d'Italie dans le cadre du mécanisme d'aide d'urgence européen. (jah/ats)

Plus d'articles «Actu» Cette fois ça y est: le Conseil fédéral donne son OK au F-35 américain Link zum Artikel Une quatrième vague en automne? Les trois scénarios du Conseil fédéral Link zum Artikel Mario Gavranović, ce coéquipier parfait Link zum Artikel Immeuble effondré à Miami: 18 morts et encore 147 personnes manquantes Link zum Artikel