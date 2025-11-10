L'explosion d'une voiture fait plusieurs morts en Inde

larges éclaircies
L'explosion d'une voiture fait plusieurs morts à New Delhi

Security officers inspect the scene of a car explosion near the historic Red Fort in New Delhi, India, Monday, Nov. 10, 2025.
Des agents de sécurité inspectent le lieu de l'explosion d'une voiture à New Delhi, en Inde, le lundi 10 novembre 2025.

Un véhicule a explosé à New Delhi et a fait au moins huit morts. Des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes ont été dépêchés sur les lieux.
10.11.2025, 18:3810.11.2025, 18:38

L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi, en Inde, a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. Elles n'ont toutefois pas donné de précisions sur les causes de la déflagration.

Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux, près du Fort Rouge, lieu emblématique de la capitale indienne.

Flaques de sang

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a assuré «étudier la situation» avec le ministre de l'Intérieur Amit Shah et d'autres responsables. «Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans l'explosion, que les blessés se rétablissent au plus vite», a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'explosion s'est produite en début de soirée au moment où les habitants rentraient du travail, près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de Delhi. Des journalistes ont vu des blessés arriver en ambulances dans un hôpital, à proximité du lieu de l'explosion.

«Un véhicule à faible vitesse s'est arrêté à un feu rouge – une explosion s'est produite dans cette voiture, et à cause de la déflagration, ceux situés à proximité ont également été endommagés», a déclaré à la presse Satish Golcha, commissaire de police de New Delhi.

Sur les lieux de la déflagration, des photographes de l'AFP sur place ont vu des flaques de sang au sol. A l'hôpital, les blessés affluaient au service des urgences.

L'incendie, consécutif à l'explosion, a touché au moins six voitures, ainsi que des tricycles motorisés. L'hôpital, où les victimes ont été prises en charge, a été bouclé par un important dispositif policier. Des proches des blessés, inquiets, étaient rassemblés devant l'établissement.

Parmi eux, Musarrat Ansari a raconté que son frère avait été blessé lorsqu'une voiture en flammes a percuté la moto qu'il conduisait. «Il m'a appelé et m'a dit être blessé à la jambe, qu'il ne pouvait pas marcher», a-t-elle déclaré.

Le Fort Rouge, qui date du XVIIe siècle, orne des billets de banque et c'est depuis ses remparts que les Premiers ministres s'adressent au pays lors de la fête de l'indépendance. (ag/ats)

