Le cyclone Tauktae a fait au moins 84 morts en Inde



Le bilan officiel du cyclone Tauktae en Inde a plus que doublé en 24 heures. La catastrophe naturelle a fait au moins 84 morts jusqu'à présent. Soixante-cinq autres personnes sont portées disparues.

Selon les météorologues, Tauktae est le plus puissant cyclone à avoir frappé l'ouest de l'Inde au cours des vingt dernières années. Près de 200 000 personnes ont été évacuées peu avant que la tempête ne détruise plus de 16 500 maisons et prive des milliers de villages de courant.

Mercredi, les autorités indiquent qu'au moins 84 personnes ont péri et 65 autres restent portées disparues dans l'ouest du pays. Cette catastrophe naturelle a également provoqué des suspensions locales de la campagne de vaccination contre le Covid dans ce pays ravagé par l'épidémie.

Des rafales atteignant 185 kilomètres à l'heure

Les opérations de secours devaient se poursuivre toute la journée, a déclaré le ministère de la Défense, malgré des conditions maritimes compliquées par l'extrême violence de la tempête.

De nombreuses personnes sont mortes à la suite de l'effondrement de bâtiments et de murs. Les vingt premières ont été tuées dans l'ouest et le sud de l'Inde avant que le cyclone, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à 185 kilomètres par heure et de fortes précipitations, ne touche terre dans l'État occidental du Gujarat lundi soir. (ats)

