Six rhinocéros tués par les inondations

Pendant la mousson, les inondations et les glissements de terrain sont fréquents et font des dégâts considérables, mais leur nombre augmente avec le changement climatique, affirment les experts.

Les moussons qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit dans la chaleur de l'été et sont essentielles pour reconstituer les réserves d'eau, mais elles sont également meurtrières et à l'origine de nombreux dégâts.

Depuis la mi-mai, les inondations ont touché plus de 1,8 million de personnes dans 3000 villages et 72 personnes ont été tuées, selon l'autorité de gestion des catastrophes d'Assam.

Il s'agit de la réserve de Kaziranga dans l'Etat d'Assam (nord-est), classée au patrimoine mondial de l'Unesco et abritant la plus grande population de rhinocéros unicornes au monde, une espèce menacée.

Cette bosseuse écolo joue des coudes pour diriger la France

Marine Tondelier est arrivée en force lors des élections législatives anticipées. La figure des écologistes s'avance comme un atout du camp de la gauche et une «première ministrable».

Toujours affublée de sa veste vert pomme, la dame au blazer n'a pas la langue dans sa poche. Oh non, elle est même bien pendue. Marine Tondelier, la secrétaire nationale pour Les Ecologistes (ex Europe Ecologie les Verts) est une bête de scène, une femme au caractère affirmé qui n'hésite pas à remettre à sa place Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, sur le plateau de France 2. La séquence tourne en boucle sur X et la gauche boit du petit lait.