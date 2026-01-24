en partie ensoleillé
Indonésie: glissement de terrain meurtrier, plus de 80 disparus

Un glissement de terrain survenu samedi dans l’ouest de Java a fait sept victimes et laissé plus de 80 personnes portées disparues. Les experts pointent la déforestation et les fortes pluies saisonnières comme facteurs aggravants de ces catastrophes fréquentes en Indonésie.
24.01.2026, 10:2024.01.2026, 10:20
In this photo provided by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS), members of its rescue team conduct a searching operation around Mount Bulusaraung, South Sulawesi province, Indon ...
Sur cette photo fournie par l'Agence nationale indonésienne de recherche et de sauvetage (BASARNAS).Keystone

Un glissement de terrain a fait au moins sept morts et plus de 80 disparus dans l'ouest de l'Indonésie samedi, ont indiqué les autorités.

«Un glissement de terrain a eu lieu dans la (région) du Bandung occidental, dans la province du Java occidental, aux premières heures samedi, tuant sept personnes.»
Abdul Muhari

Abdul Muhari est un porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, faisant état de 83 disparus.

«A 10h30 samedi, des dizaines d'habitants étaient sains et saufs, et 83 personnes toujours portées disparues»
Abdul Muhari

Ces catastrophes sont fréquentes en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars et détrempe les sols.

Des spécialistes de l'environnement évoquent la déforestation comme l'une des causes, les forêts aidant à absorber les précipitations et à stabiliser les sols grâce aux racines des arbres. La perte de surfaces boisées rend ces zones plus vulnérables aux crues soudaines et aux glissements.

Au début du mois déjà, 16 personnes avaient été tuées sur l'île indonésienne de Siau, dans les Célèbes, par des crues soudaines consécutives à des pluies torrentielles.

Ce détail modifié par Hornbach après l’incendie de Crans-Montana

En novembre, trois provinces de l'île occidentale de Sumatra avaient été dévastées par des inondations qui ont tué quelque 1200 personnes et entraîné le déplacement de 240'000 autres, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes.

En début de semaine, le gouvernement indonésien a annoncé la révocation des permis de 28 entreprises dont 22 d'exploitation forestière, une société minière et un constructeur de centrale hydroélectrique. L'exploitation minière, les plantations et les incendies ont entraîné, ces dernières décennies, la disparition de vastes étendues de la luxuriante forêt tropicale indonésienne, selon les ONG. (dal/ats/afp)

