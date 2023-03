«C'est une journée au cours de laquelle j'ai été confrontée à énormément de négativités. Et le pire, c'est que tout cela est totalement justifié. Ces dernières 24 heures m'ont paru durer une éternité. Comme un jour que l'on voudrait juste effacer. [...] Je suis un être humain. Comme tout le monde, j'ai tendance à commettre des erreurs. Et maintenant, tout ce qui compte c'est admettre ma faute et m'en excuser. Je demande pardon à tous les Ukrainiens que j'ai pu offenser.»

Ksyusha Mannequin, influenceuse ukrainienne. instagram