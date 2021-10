Une femme manque d'être écrasée par une météorite... dans son lit

Après avoir traversé le ciel de la Colombie-Britannique, la boule de feu a percé le plafond de la Canadienne en pleine nuit, pour atterrir à quelques centimètres de son oreiller.

On ne vous l'apprend pas, mais vous êtes tiré du sommeil en pleine nuit par un bruit d'explosion et les aboiements de votre chien, c'est rarement bon signe.

C'est précisément ce qui est arrivé à Ruth Hamilton, 66 ans, une habitante de la petite ville de Golden, en Colombie-Britannique. Qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre, en allumant la lumière, un gros trou dans son plafond, et des restes de débris sur son visage.

Et, au milieu des oreillers, à quelques centimètres de son visage... un morceau de pierre de la taille d'un poing, d'un poids d'environ 1,27 kilos. (Pour vous donner une idée, une boule de pétanque pèse environ 700 grammes. Quand même.)

Une explication «rationnelle»

Ruth Hamilton était persuadée d'avoir affaire à un débris provenant d'un chantier de construction sur la route voisine... lorsque la police l'informe qu'il s'agit rien de moins qu'une météorite.

On se doute bien que la nouvelle n'a pas aidé à passer le choc, comme elle l'a confiée à la presse canadienne, relayée par CBC News:

«Vous êtes profondément endormi, en sécurité, vous pensez, dans votre lit, et apparemment vous pouvez être emporté par une météorite» Ruth Hamilton

Cette nuit-là, plusieurs observateurs de la région ont entendu de fortes détonations et remarqué une boule de feu traverser le ciel, rapporte le New York Times. Certains ont filmé le phénomène.

Une opportunité pour les scientifiques

Une équipe d'experts de l'Université Western de London, en Ontario, a confirmé que la roche venait bien de l'espace. Selon Peter Brown, professeur au département de physique et d'astronomie de l'université, elle proviendrait d'un astéroïde.

Le cadeau est trop beau pour les chercheurs: c'est l'occasion rare d'en apprendre davantage sur le système solaire. L'échantillonnage de la météorite permettra aussi de reconstituer son parcours de l'espace jusqu'au sol terrestre, en passant par l'atmosphère.

On vous l'apprend peut-être, mais des météoroïdes sont projetés tous les jours en direction de la Terre. Seuls quelques-uns sont suffisamment gros pour survivre au voyage et atterrir sur notre sol. Ensuite, certains finissent dans les musées, d'autres sont ramassés ou sont vendus sur eBay.

En février dernier, la maison de ventes Christie's a organisé une vente aux enchères record de météorites rares, qui a rapporté plus de 4 millions de dollars.

Et, rassurez-vous...

Il arrive parfois que des météorites atterrissent dans les maisons et les jardins des Terriens. En 1982, une météorite de presque 3 kilos s'était écrasée sur une maison dans le Connecticut. Et en 2020, c'est un fabricant de cercueils indonésien (ça ne s'invente pas) qui a été surpris par une météorite de 2 kilos passée à travers son toit.

Mais si vous craignez déjà d'être tué dans votre sommeil par une grosse pierre de l'espace, n'ayez pas peur sachez que les probabilités sont infinitésimales:

«La probabilité qu'une météorite atterrisse dans votre lit au cours d'une année donnée est d'environ une sur 100 milliards» Peter Brown, professeur à l'université de London

On espère que la mésaventure Ruth Hamilton nous préserve du mauvais sort. D'ailleurs, la retraitée a l'intention de garder sa météorite lorsque les scientifiques auront fini leurs études.

Et quand les journalistes lui ont demandé si elle avait acheté un billet de loterie le lendemain de l'incident, elle a répondu que non. La chance, elle l'avait déjà eue: «Je n'ai pas été blessée. J'ai traversé cette expérience sans même une égratignure. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est prendre une douche et laver la poussière.»

Rien ne les impressionne, ces Canadiens.