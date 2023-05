Il a acheté des organes génitaux et des fœtus sur Facebook

Un Américain a acheté des parties de corps humain via le «Marketplace» de Facebook. La personne, qui a vendu les caisses, était une employée d'une entreprise de pompes funèbres.

Un homme de l'Etat américain de Pennsylvanie aurait acheté 20 caisses de parties de corps sur «Facebook Marketplace». Le montant de l'acquisition aurait été d'environ 10 000 euros. Selon la police, l'homme, Jeremy Lee Pauly, aurait reçu ce lot d’une ancienne employée d'une entreprise de pompes funèbres.

Cette dernière, dénommée Candace Scott et originaire de l'Arkansas, était responsable du transport des morceaux de corps donnés à la faculté de médecine de l'université de l'Arkansas. Ceux-ci devaient ensuite être incinérés dans le crématorium interne de l'institut funéraire.

Selon l'acte d'accusation du tribunal fédéral de Little Rock, dans l'État américain de l'Arkansas, Candace Scott aurait contacté via Facebook Jeremy Lee Pauly, avec qui elle était vaguement en contact. L'homme gérait apparemment un groupe Facebook appelé «Etrangetés», sur lequel il postait des photos d'os humains et d'autres parties du corps. Selon le tribunal de l'Arkansas, Scott aurait écrit, en octobre 2021, à Pauly:

«Juste par curiosité, connaîtrais-tu quelqu'un qui achèterait un cerveau intact et embaumé?» Jeremy Lee Pauly

Fœtus et organes génitaux

L'homme de 40 ans aurait donc été intéressé par l'organe et l'aurait acheté directement. Un échange par message s'est alors développé pendant neuf mois, au cours duquel Scott a vendu à Pauly, entre autres:

Des fœtus

Des cerveaux

Des cœurs

Des poumons

Des organes génitaux

Des prothèses mammaires

L'affaire a été révélée lorsque la police a reçu un signalement anonyme en juin 2022, selon lequel Pauly stockerait des organes humains dans sa cave. Les agents ont alors effectué une perquisition et ont trouvé des seaux d'organes humains. Pensant être sur la piste d'un tueur en série, la police a fait appel au FBI pour mener l'enquête.

Avec l'aide du FBI, les autorités ont finalement retrouvé la trace de Candace Scott. Selon le tribunal fédéral de Little Rock, dans l'Arkansas, elle restera en prison en raison du risque de fuite jusqu'à ce qu'elle soit jugée pour vol aggravé, complot et menaces avec usage de la violence concernant un cadavre. Pauly est désormais jugée séparément en Pennsylvanie.

