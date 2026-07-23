Un vol Easyjet tourne à la bagarre générale
Mercredi, un avion d'Easyjet a dû interrompre son trajet reliant l'île espagnole de Tenerife à la ville anglaise de Liverpool pour une raison inhabituelle, rapporte la BBC. Une bagarre générale aurait éclaté à bord de l'appareil, impliquant une dizaine de personnes.
Le pilote aurait alors décidé, après environ 30 minutes, de faire demi-tour vers le point de départ. La sécurité du vol était menacée, cite le contrôle aérien. Environ une heure après le décollage, l'appareil a finalement atterri de nouveau à Tenerife, où les fauteurs de troubles ont été accueillis par des policiers présents sur place. Le vol retour a ensuite pu redécoller, avec 186 passagers à bord.
Priorité à la sécurité des passagers et du personnel
Easyjet a confirmé à la BBC que le vol EZY3352 avait dû être interrompu en raison de passagers perturbateurs à bord. La compagnie aérienne a également ajouté:
En vol, de tels incidents sont pris très au sérieux. Aucun comportement perturbateur envers les employés ne serait toléré. Easyjet conclut:
(dab, trad. ysc)