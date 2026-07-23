Un avion d'Easyjet a dû faire demi-tour en raison d'une bagarre à bord. (Photo d'illustration) Image: keystone

Un vol Easyjet tourne à la bagarre générale

Un avion Easyjet reliant Tenerife à Liverpool a dû faire demi-tour après une bagarre générale à bord. Une dizaine de passagers auraient été impliqués dans l'incident.

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Mercredi, un avion d'Easyjet a dû interrompre son trajet reliant l'île espagnole de Tenerife à la ville anglaise de Liverpool pour une raison inhabituelle, rapporte la BBC. Une bagarre générale aurait éclaté à bord de l'appareil, impliquant une dizaine de personnes.

Le pilote aurait alors décidé, après environ 30 minutes, de faire demi-tour vers le point de départ. La sécurité du vol était menacée, cite le contrôle aérien. Environ une heure après le décollage, l'appareil a finalement atterri de nouveau à Tenerife, où les fauteurs de troubles ont été accueillis par des policiers présents sur place. Le vol retour a ensuite pu redécoller, avec 186 passagers à bord.

Priorité à la sécurité des passagers et du personnel

Easyjet a confirmé à la BBC que le vol EZY3352 avait dû être interrompu en raison de passagers perturbateurs à bord. La compagnie aérienne a également ajouté:

«Notre personnel navigant et notre personnel au sol sont formés pour évaluer toutes les situations et agir rapidement et de manière appropriée, afin de garantir qu'à aucun moment la sécurité du vol et des autres passagers ne soit compromise.»

En vol, de tels incidents sont pris très au sérieux. Aucun comportement perturbateur envers les employés ne serait toléré. Easyjet conclut:

«La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage restent en toute circonstance notre priorité absolue»

(dab, trad. ysc)