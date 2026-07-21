«Alcoolisés», ils voulaient piloter leur avion Swiss depuis Genève

Deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss ont voulu prendre les commandes d'un Airbus au départ de Genève après une nuit de fête. Des membres d'équipage attentifs ont empêché leur départ.

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Deux pilotes de Swiss se sont présentés au travail à Genève en mai alors qu'ils étaient manifestement sous l'influence de l'alcool. Ils ont été écartés de leur mission alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel de l'équipage. L'information a été révélée par le média spécialisé AeroTelegraph et le Blick. Selon ces derniers, les deux hommes ont été suspendus avec effet immédiat par la compagnie.

D'après ces informations, les deux pilotes avaient bu ensemble à l'hôtel la veille au soir. Ils devaient assurer le lendemain matin un vol à destination d'une ville européenne à bord d'un Airbus A220. Des collègues ont remarqué leur état, décrit par des témoins comme étant «clairement alcoolisé», et ont immédiatement donné l'alerte en interne. Des tests d'alcoolémie ont ensuite confirmé les soupçons.

La compagnie a réagi sans attendre. Les deux pilotes ont été remplacés par d'autres avant même le début de leur service. «A aucun moment les deux hommes ne se sont retrouvés dans le cockpit ce matin-là», souligne un porte-parole de Swiss auprès d'AeroTelegraph. Le vol a ainsi pu être assuré comme prévu grâce à des pilotes de remplacement.

Plusieurs infractions aux règles

Les deux pilotes ont apparemment enfreint plusieurs prescriptions. En Europe, la limite légale pour les équipages de cockpit est fixée à 0,2‰. Les compagnies aériennes exigent toutefois, dans leurs manuels internes, une politique de tolérance zéro vis-à-vis de l'alcool. S'y ajoute la règle dite du «Eight hours from bottle to throttle», qui impose un délai minimal de huit heures entre la dernière consommation d'alcool et la prise de service. De nombreuses compagnies, dont Swiss, imposent même douze heures d'abstinence, certaines recommandant 24 heures.

Les deux pilotes n'auraient manifestement pas eux-mêmes pris conscience de leur état et ne se sont pas déclarés inaptes au vol.

Suspension et conséquences sur le plan du droit du travail

La filiale de Lufthansa considère cet incident comme la preuve du bon fonctionnement de ses mécanismes de sécurité. Le porte-parole explique:

«Nos collaborateurs ont assumé leurs responsabilités en signalant leurs observations. Nous avons immédiatement agi»

Cette culture de la sécurité permet, selon lui, «d'identifier et d'écarter les risques avant qu'ils n'aient des conséquences sur les opérations aériennes». L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a été informé.

Swiss rappelle que ses membres d'équipage sont soumis à «des règles claires et strictes concernant la consommation d'alcool». «Ils ne sont pas autorisés à prendre ou à exercer leur service sous l'influence de l'alcool.» Les deux pilotes restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Tant que l'enquête sur les faits ne sera pas terminée, ils ne seront pas autorisés à effectuer de vols. (aj/trad. hun)