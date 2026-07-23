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Il a volé la vedette à Trump

Mercredi, Trump a fait halte dans l'Etat de Géorgie. Le président américain y a visité un lycée de la ville de Marietta. Lors de son discours, un spectateur situé derrière lui a particulièrement attiré l'attention.

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Lors de son intervention en Géorgie (sud), Trump s'est exprimé, aux côtés d'autres membres de son parti, sur différents sujets, tels que le coût de la vie ou l'éducation. La guerre en Iran, les contrôles aux frontières ou encore la salle de bal de la Maison-Blanche ont également occupé une place centrale dans son intervention.

Mais internet s'est moins intéressé au contenu du discours de Trump qu'à un spectateur, placé juste derrière lui, qui est devenu viral. En effet, celui-ci s'est amusé à imiter Trump tout au long du discours, reproduisant ses mimiques et ses gestes caractéristiques.

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Une course politique capitale en Géorgie

Le discours de Trump s'est tenu en amont des élections de mi-mandat de novembre. Dans la bataille pour la majorité au Sénat, la Géorgie est un Etat clé pour le camp républicain.

Le parti espère ainsi, avec leur candidat Mike Collins, pouvoir évincer le démocrate sortant Jon Ossoff. Selon les derniers sondages, Jon Ossoff est toutefois en tête. (ome, trad. ysc)