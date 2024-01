Un homme prend feu en ouvrant un paquet de chips

En mai 2016, deux adolescents canadiens avaient mis le feu à un sac de chips dans un rayon d'un supermarché de Vaughan, dans l'Ontario, avant de prendre la fuite. Le feu s'est propagé en quelques secondes et s'est intensifié avec d'autres sachets. Les dégâts se sont élevés à deux millions de dollars américains.

«Des blogs alimentaires et de style de vie ont déjà souligné à plusieurs reprises qu'un sachet moyen de chips peut effectivement être utilisé comme bois d'allumage dans des situations d'urgence.»

Les chips sont considérées comme hautement inflammables. «En raison de leur mélange d'amidon et d'huile, les chips sont un matériau presque parfaitement inflammable pour le feu», a rapporté Vice .

La victime, âgée de 75 ans et dont le nom n'est pas encore connu, a ensuite été transportée à l'hôpital Erlanger-Baroness de Chattanooga, dans le Tennessee, situé à 35 minutes de là.

«La victime a utilisé un briquet pour ouvrir des sachets de chips, ce qu'il ne pouvait pas faire avec ses mains. Ce faisant, l'homme s'est allumé accidentellement alors qu'il était assis dans une chaise longue», explique Bruce Frazier, porte-parole de la ville de Dalton, dans un communiqué. Des employés de la maintenance ont alors réagi rapidement et l'ont aspergé, ainsi que son siège, d'un tuyau d'arrosage pour éteindre le feu.

Incroyable, mais vrai, un homme de 75 ans s'est gravement blessé en ouvrant un sachet de chips à l'aide d'un briquet après avoir essayé à plusieurs en vain. Plus de 75% de sa peau a été brûlée, ont annoncé les forces d'intervention. Cela s'est passé à Dalton dans l'Etat américain de Géorgie, rapporte le journal américain New York Post .

