A Rio, les requins sont sous coke et ça inquiète

Des requins, sur la côte brésilienne ont été testés positifs à la cocaïne, avec des niveaux 100 fois supérieurs à ceux d'autres animaux marins. La question est: sont-ils shootés?

Chantal Stäubli Suivez-moi

Plus de «International»

Des requins sous cocaïne. Cela ressemble plus au scénario d'un film d'horreur qu'à la réalité. Mais le fait est qu'à Rio de Janeiro, des requins à nez pointu ont été testés positifs à la cocaïne.

Les requins à nez pointu ne mesurent que 77 centimètres environ. Image: Oswaldo Cruz Institut

Ce qui est effrayant: les valeurs sont environ 100 fois plus élevées que ce qui a été détecté auparavant chez d'autres animaux marins, comme les moules. Selon les chercheurs, cela indique que la drogue est présente en grandes quantités. Leur étude a été publiée dans la revue spécialisée Science of The Total Environment. Il s'agit de la première analyse qui a révélé la présence de cette substance chez les requins.

Mais comment la cocaïne pénètre-t-elle dans le corps des requins?

Le magazine allemand Der Spiegel s'est entretenu avec Enrico Mendes Saggioro, le responsable de l'étude. Celui-ci estime que la substance parvient dans la mer via les eaux usées et par le biais de laboratoires qui coupent la cocaïne pure afin d'augmenter les bénéfices. Mais la contamination pourrait également provenir d'autres êtres vivants qui servent de nourriture aux requins.

Les requins sont-ils shootés?

Et si oui, quel effet a la cocaïne sur les animaux? Deviennent-ils euphoriques, agressifs?

«Nous ne le savons pas», dit Enrico Mendes Saggioro. Mais il n'est pas exclu, selon lui, que – comme chez les humains – quelque chose se passe avec le niveau de dopamine. Les effets de la cocaïne chez l'humain ont été bien étudiés. Sa consommation entraîne une activation accrue des cellules nerveuses qui contiennent de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. La concentration de dopamine grimpe en flèche.

«Nous savons, grâce à des poissons exposés à la drogue en laboratoire, que leur vision est modifiée. La cocaïne les rend plus faibles. Leur ADN se modifie», explique le chercheur. Mais, selon lui, des études spécifiques sont nécessaires pour déterminer les conséquences exactes de l'exposition à la cocaïne sur les animaux.

Avec cette étude, l'équipe de chercheurs veut ouvrir les portes à des questions non résolues: quels autres animaux sont contaminés? Quelles substances flottent encore dans les océans du monde ? Comment les drogues modifient-elles l'écosystème?

Et si les requins vous passionnent 👇 C'est Shark Week! Voici 15 faits surprenants sur les requins

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder