International

Instagram

Un mémeur lève 4 millions de dollars pour des Afghans



Un mémeur lève 4 millions de dollars pour les Afghans

Une star du mème a mis à profit sa notoriété pour venir en aide à la population afghane. En seulement quelques heures, il a collecté plus de 4 millions de dollars.

Hélène Krähenbühl Hélène Krähenbühl Suivez-moi Se désabonner

L'histoire parait incroyable. Grâce à une campagne de financement participatif et à sa communauté, un mémeur américain a réussi à lever plus de 4 millions de dollars (3,6 millions de francs) pour aider l'Afghanistan. Tout cela, en moins de 24 heures.

«Nous avons récolté 2 millions de dollars en 5 heures pour effectuer des allers-retours en avion. L'impact que cela va avoir et les vies que cela va sauver sont tellement impressionnants qu'aucun mot que je pourrais mettre dans ce tweet ne lui rendrait justice.»

La somme récoltée sera utilisée pour effectuer plusieurs sauvetages aériens d'urgence de plus de 300 âmes afghanes. «Chaque 1500 $ récolté représente un siège dans l'un des avions et une vie sauvée», peut-on lire sur la plate-forme de financement participatif.

Qui est ce fameux mémeur?

Connu sur Instagram sous le pseudonyme de Quentin Quarantino, son vrai nom est Tommy Marcus.

Basé à New York, il comptabilise plus de 700 000 abonnés. Âgé de 25 ans et diplômé de l'Université du Michigan, l'Américain récolte régulièrement des fonds pour des causes qui lui tiennent à coeur.

Ainsi, en février 2021, il a rassemblé un million de dollars pour le planning familial. Plus récemment, Tommy Marcus s'est associé avec une ONG pour venir en aide à l'Inde, submergée par la pandémie.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, Afghanistan 1 / 14 Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, Afghanistan source: sda / zabi karimi La situation en Afghanistan 4 points pour comprendre qui sont les talibans Link zum Artikel En Afghanistan, des décennies de progrès pourraient être anéanties Link zum Artikel Suite à la défaite afghane, Trump appelle Biden à la démission Link zum Artikel Le président de l'Afghanistan a quitté le pays Link zum Artikel