International

Intempéries

«Les catastrophes de cet été sont clairement liées au réchauffement»



«Les catastrophes de cet été sont clairement liées au réchauffement»

Image: APA/NÖLFK

Après le rapport du GIEC, un autre groupe de météorologues établit le lien entre l'activité humaine et les nombreux désastres survenus à travers le monde.

Le réchauffement climatique a renforcé la probabilité et l'intensité des inondations, qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique en juillet, selon une étude rendue publique mardi. Les intempéries ont fait plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts.

L'Allemagne et la Belgique en juillet: Vidéo: YouTube/Le Parisien

«La survenue d'un tel épisode extrême sur ces régions a été rendue jusqu'à 9 fois plus probable par le réchauffement dû à l'activité humaine, avec au moins 20% de probabilité supplémentaire. Le changement climatique a également fait augmenter la quantité de pluie sur une journée entre 3% et 19%.»

Il s'agit de la deuxième étude pointant clairement le réchauffement dans les catastrophes naturelles qui se sont multipliées cet été. Le WWA avait déjà calculé que le «dôme de chaleur», qui a fait suffoquer le Canada et l'Ouest américain à la fin juin, aurait été «presque impossible» sans les effets du changement climatique.

Sécheresses, incendies, inondations

Au début août, les experts sur le climat de l'ONU (GIEC) avaient sonné l'alarme dans un rapport-choc, pointant un réchauffement de la planète encore plus rapide et plus fort qu'on ne le craignait, menaçant l'humanité de désastres «sans précédent». Le seuil de +1.5 degré Celsius, objectif idéal à ne pas dépasser selon l'accord de Paris, pourrait ainsi être atteint autour de 2030, soit 10 ans plus tôt qu'estimé .

. Les effets dévastateurs - sécheresses, incendies ou inondations - se font déjà sentir à travers le monde. Les 14 et 15 juillet, de fortes inondations causées par des pluies diluviennes avaient ainsi fait au moins 190 morts en Allemagne et 38 en Belgique . L'Allemagne va devoir consacrer 30 milliards d'euros à la reconstruction des zones sinistrées.

. L'Allemagne va devoir consacrer 30 milliards d'euros à la reconstruction des zones sinistrées. Pour les 39 scientifiques internationaux réunis sous la bannière du WWA, pas de doute: «Le changement climatique a accru la probabilité, mais également l'intensité des événements de juillet», a souligné Frank Kreienkamp, du service météorologique allemand, qui a piloté l'étude.

Comment les scientifiques ont-ils procédé?

Les auteurs ont fait tourner différents modèles pour estimer comment le réchauffement a affecté le volume maximal de précipitations sur une durée d'un ou de deux jours dans les régions les plus touchées , en Allemagne et en Belgique, ainsi que les Pays-Bas voisins, affectés dans une moindre mesure.

, en Allemagne et en Belgique, ainsi que les Pays-Bas voisins, affectés dans une moindre mesure. Les chercheurs ont observé une «tendance à un renforcement» , même si demeure une «grande variabilité» d'une année sur l'autre.

, même si demeure une «grande variabilité» d'une année sur l'autre. Ils ont ensuite évalué la probabilité de survenue en Europe occidentale d'un épisode comme celui de juillet à une fois tous les 400 ans. Ils «deviendront encore plus courants» si le réchauffement se poursuit, souligne l'étude.

«L'épisode climatique de cet été a largement battu les records de précipitations historiquement enregistrés sur les zones touchées. La multiplication des précipitations est une conséquence attendue du réchauffement, puisqu'un phénomène physique fait augmenter l'humidité de l'atmosphère d'environ 7% pour chaque degré supplémentaire.»

(ats/jch)

De l'autre côté de l'Atlantique: L'ouragan Henri submerge les Etats-Unis 1 / 12 L'ouragan Henri submerge les Etats-Unis source: sda / cj gunther Plus d'articles sur le climat Italie: les pompiers combattent 500 incendies dus à des pics de chaleur Link zum Artikel Initiative pour les glaciers: le Conseil fédéral dit non et déçoit la gauche Link zum Artikel Sauver la planète grâce à la tech? «Une chimère» dit une climatologue Link zum Artikel Face à la «pire nouvelle du climat», la Suisse s'inquiète et veut agir Link zum Artikel