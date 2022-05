Le neuchâtelois Loris Triolo est le premier suisse à s'être qualifié pour la finale du télé-crochet The Voice.

interview watson

«Je n'ose plus chanter devant mon fils depuis qu'il participe à The Voice»

Le Neuchâtelois Loris Triolo est le premier suisse à s'être qualifié pour la finale du télé-crochet The Voice ce samedi 21 mai. A quelques heures du grand saut, nous avons recueilli les impressions de son père Carlo, ému par son parcours.

Pour Carlo Triol, c'est tous les jours la fête des Pères. Heureux et fier du parcours de son fils Loris au télé-crochet The Voice, le cuisinier et patron du restaurant Tennis du Mail à Neuchâtel ne tarit pas d'éloges sur les talents de sa progéniture, mais aussi la gentillesse qui le caractérise.

Carlo Triolo, papa de Loris finaliste The Voice 2022

Carlo Triolo, il va comment Loris à quelques heures de la finale de The Voice ce samedi soir?

Bien. Il a énormément de choses à faire, entre les interviews et les répétitions. Il doit apprendre par cœur quatre chansons et rester concentré sur sa prestation de demain.

On aimerait bien le joindre pour avoir sa réaction, vous avez son numéro?

Ah ça (rire). Bien sûr, mais je ne préfère pas vous le donner directement. Il doit vraiment se concentrer et les demandes médias doivent aussi passer par la production.



Je lui dirai que vous souhaitez l'interviewer, mais ne lui en voulez pas s'il ne répond pas, il n'a que peu de temps pour lui.

On ne veut pas non plus qu'il soit trop sollicité avant la finale, mais je lui transmettrai le message. Vous savez, son parcours est fantastique et je suis extrêmement fier de lui.

Ça, on n'en doute pas, vous êtes stressé autant que votre fils?

Un peu. Je sais qu'il prépare quelque chose de beau. Maintenant qu'il soit premier ou deuxième, ça ne changera rien. Arriver en finale, c'est déjà une victoire. Je pense que Loris sait ce qu'il veut.

Son objectif n'est pas de gagner demain, mais de faire carrière dans le monde du spectacle.

Loris fait actuellement un apprentissage de paysagiste, il va laisser tomber cette formation pour la chanson?

Si vous voulez mon avis, le prochain sapin qu'il coupera ça sera dans son jardin (rire). Quand il a commencé à se préparer pour The Voice, il ne lui restait plus que six mois d'apprentissage, mais là, c'est fichu. Sa voie, c'est désormais celle de l'art. Que cela soit la chanson ou la comédie, ce sera son objectif et on voit qu'il est épanoui.

Vous ne l'encouragez pas à avoir un «métier», si sa carrière ne décolle pas?

Il serait malheureux sur un chantier. J'ai aussi l'impression qu'il a fait cet apprentissage pour nous faire plaisir, mais qu'au fond, il a toujours eu envie de réussir dans le domaine artistique. Quand je le regarde, je me dis qu'il a trouvé ce qui lui correspondait le mieux. J'ai toujours soutenu mon fils et le voir si épanoui sur scène me rend heureux.



Vous êtes joyeux, mais à la fois très ému, ça se sent.

Oui, je regarde The Voice depuis toujours et cette année, il y a d'excellents candidats. Que Loris soit arrivé jusqu'en finale, c'est inespéré.

J'ai confiance en ses capacités, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin dans la compétition.

Je l'appelle tous les jours. Il bosse comme un fou et rien que sa façon d'aborder le concours et tout ce qu'il fait dans la vie, ça me rend fier. Mon fils est un gentil garçon, il aime les gens, il est toujours agréable, toujours positif et le voir chanter sur scène en gardant sa personnalité et en donnant tout ce qu'il a dans le ventre, ça n'a pas de prix.

En demi-finale, il a interprété «l'Envie» de Johnny Hallyday et sa prestation a été critiquée, cela vous touche en tant que papa?

A ce niveau de la compétition, Loris voulait sortir un peu de sa zone de confort et s'attaquer à un style de chanson dont il n'a pas l'habitude. Il a pris un risque et c'est comme ça. Il y aura toujours des gens fâchés et des critiques négatives, mais il faut les laisser parler.



Loris est quelqu'un de positif et je ne pense pas que ces critiques vont l'atteindre et si ça arrive, on sera là pour le soutenir.

Le monde du show-biz n'a pas la réputation d'être tendre, vous pensez qu'il va percer sans perdre un peu son âme de «gentil» comme vous aimez le décrire?

Non. Loris sait ce qu'il veut et il ne fait pas preuve de naïveté. C'est quelque chose dont on parle en famille, sa mère et moi, nous le soutenons et nous regardons ensemble les propositions qu'il a reçues. On sait qu'il faut être bien entouré dans ce monde-là.

On dit souvent que les enfants réalisent les rêves des parents, c'est le cas de Loris?

Pas du tout. C'est vrai qu'on chante beaucoup dans la famille, mais on ne l'a jamais forcé. J'adore le karaoké et Loris chantait souvent avec moi.



Chantait ? Plus de karaoké aujourd'hui?

Alors il faut dire que j'ai peur de chanter devant lui maintenant (rire). Vous l'avez entendu?

Sa voix est tellement forte en émotion et je ne veux pas passer pour un imbécile en chantant à côté de lui.

Donc, oui, plus de karaoké avec Loris. Je chante quand il n'est pas là.

Vous me disiez que Loris ne réalisait pas vos rêves de chanteur.

Oh non. Loris fait ce qu'il veut, je ne l'ai jamais forcé à se lancer dans la chanson. Je suis cuisinier et j'ai été vendeur de voitures, mais le chant, ça a toujours été un hobby.

Je ne l'ai jamais forcé à chanter, le seul vrai conseil que je lui ai donné, c'est de passer du rap à la chanson.

Loris rappait très bien et son flow était super, mais je lui ai dit que s'il voulait se faire remarquer dans le métier, il fallait qu'il apprenne à chanter.



Et la chanson que vous aimeriez que Loris interprète enfin?

Alors, vous me prenez par les sentiments, je rêverai que mon fils chante Eros Ramazzotti, mon chanteur préféré. Si vous voulez tout savoir, je chante beaucoup en italien, mais Loris non, j'ai bon espoir qu'il le fasse un jour.