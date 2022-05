Un Romand en demi-finale de l'émission «The Voice»

Loris a interprété la chanson «Par amour» de Diam's, sur la scène de The Voice, samedi 7 mai. Image: twitter

Loris vient de Neuchâtel et est l'un des demi-finalistes de la célèbre émission de chant «The Voice». Il se produira donc en direct sur la scène, à Paris, pour défendre sa place et atteindre la finale.

En remportant sa place en demi-finale avec plus de 80% des voix du public, Le Neuchâtelois Loris est qualifié pour la demi-finale de l’émission The Voice, rapporte Arcinfo lundi. Il sera en direct samedi soir, 14 mai, sur TF1.

Loris a sans aucun doute conquis le public avec sa reprise de la chanson «Par amour», de la rappeuse Diam's. «J’ai choisi ce morceau pour son texte. Il parle d’une histoire d’amour qui se termine mal. Personne n’est à l’abri de ça», peut-on lire sur le quotidien neuchâtelois.

Et sinon 👇 Netflix lance le The Voice du rap game

Sauvé par le gong

Cette année, l'émission a la particularité d'avoir une coach surprise qui peut sauver les candidats sur lesquels les coachs ne se retournent pas. C'est ce qui est arrivé pour le Romand, qui a donc été sauvé par Nolwenn Leroy, coach surprise de la saison.

«C’est fou de se dire que je me retrouve en demi-finale alors qu’aucun des coachs ne s’était retourné lors de mon premier passage» Loris

Loris est, depuis son passage dans The Voice, rentré chez lui. Vedette débutante, Loris avoue trouver «bizarre» lorsqu'il est reconnu en public et notamment lorsqu'il sort du train, par exemple. Mais il se prête au jeu. «C’était étrange de sortir du train et qu’on me demande de faire des photos. Mais je l’ai tellement voulu qu’inconsciemment je m’y étais préparé.»

Il retournera à Paris dès lundi pour une semaine chargée de répétitions, afin d'assurer sa prestation en direct et, peut-être, sa place en finale de l'émission sur la première chaîne française.

Le Neuchâtelois sait déjà quel morceau il va interpréter, mais n'en dira pas plus. «Je vais aller sur un terrain sur lequel on ne m’attend pas», a-t-il conclu. (sia)