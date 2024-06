Iran: réformateurs et ultraconservateurs en tête pour la présidence

Keystone

En Iran, des résultats partiels des élections présidentielles donnent les camps ultraconservateur et réformateur au coude à coude samedi. Un second tour pourrait être nécessaire.

En Iran, les candidats réformateur Massoud Pezeshkian et ultraconservateur Saïd Jalili font la course en tête de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur a publié samedi des résultats partiels. Si cette tendance se confirme, les deux hommes s'affronteront pour un second tour le 5 juillet.

Sur quatorze élections organisées depuis la révolution islamique de 1979, une seule s'est jusqu'à présent décidée au second tour, en 2005.

Pour comprendre les enjeux du scrutin👇🏻 «Ils feront de l’Iran la Corée du Nord du Moyen-Orient»: le point sur les élections

Samedi matin, sur 19,07 millions de bulletins dépouillés, le député Massoud Pezeshkian recueillait 8,3 millions suffrages et Saïd Jalili, ancien négociateur du dossier nucléaire, 7,19 millions. Ils devançaient nettement le président conservateur du Parlement, Mohamad Baquer Ghalibaf, crédité de 2,68 millions de voix.

Loin derrière, le quatrième candidat, Mostafa Pourmohammadi, le seul religieux en lice, recueillait 158 314 suffrages. Les autorités n'ont donné aucun chiffre sur la participation, alors que quelque 61 millions d'électeurs avaient été appelés à voter vendredi.

Répercussions limitées

Sans publier les premiers résultats, la presse prenait position samedi matin selon son attachement politique. «Vive l'espoir», titrait le journal réformiste Sazandegi en publiant une photo de Massoud Pezeshkian, tandis que le quotidien gouvernemental Iran appelait à «voter pour l'autorité de l'Iran».

Quel que soit le résultat, l'élection devrait avoir des répercussions limitées car le président a des pouvoirs restreints: il est chargé d'appliquer, à la tête du gouvernement, les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, qui est le chef de l'Etat de facto. (vz/ats)