Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran

Déjà à l'origine de la très médiatique attaque aux bipeurs piégés contre le Hezbollah au Liban, le renseignement israélien se serait à nouveau illustré en installant une base secrète de drones explosifs en plein cœur du territoire iranien.

Des agents secrets activant des dispositifs explosifs à l'intérieur même du territoire iranien: le Mossad revendique un nouvel exploit militaire dans l'attaque qui a visé la République islamique la nuit dernière, baptisée «Rising Lion».

Sur des images – non authentifiées – diffusées ce vendredi, l’agence de renseignement israélienne a dévoilé ses actions présumées contre des infrastructures militaires de l'Iran. On y voit notamment deux agents s'affairer autour d'un dispositif, ainsi que des drones prêts à frapper diverses installations militaires iraniennes.

Neutraliser les défenses et empêcher les représailles

Selon un responsable israélien relayé par plusieurs médias locaux, le Mossad aurait construit, dans ce but, une base secrète de drones explosifs en plein cœur de l'Iran. Ces engins auraient été utilisés pour frapper des lanceurs de missiles balistiques sur une base près de Téhéran, empêchant leur utilisation dans les représailles annoncées par la République islamique contre l'Etat hébreu.

Le service de renseignement aurait également introduit clandestinement en Iran des véhicules transportant des systèmes d’armement de précision. Ceux-ci auraient permis de neutraliser les défenses antiaériennes et d'offrir à l’aviation israélienne la supériorité aérienne et la liberté d’action dans le ciel iranien.

Cette opération aurait nécessité plusieurs années de préparation.

Un précédent acte de sabotage

Pour rappel, le Mossad s'était déjà illustré de manière inédite en septembre 2024 lors des affrontements transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah au Liban. Au terme d'une longue et astucieuse opération, le service de renseignement avait fait exploser des milliers de bipeurs appartenant au groupe islamiste.

Bilan: plusieurs morts et quelque 3000 blessés, mais surtout un impact psychologique certain sur les membres de l'organisation libanaise. Pour nombre d'observateurs, l'attaque avait alors très vite figuré parmi les actes de sabotage les plus sophistiqués jamais menés dans une opération militaire. (jzs)