L'Iran ouvre le scrutin pour le second tour de la présidentielle

Iran: 2e tour entre un ultraconservateur et un réformateur

Les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi en Iran pour le second tour de l'élection présidentielle opposant le candidat réformiste Masoud Pezeshkian à l'ultraconservateur Saïd Jalili dans la course à la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en mai dans un accident d'hélicoptère, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

En Iran, le réformiste Masoud Pezeshkian et l'ultraconservateur Saïd Jalili sont en course pour la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en mai dernier.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors du second tour de l'élection présidentielle, le vendredi 5 juillet 2024 à Téhéran.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors du second tour de l'élection présidentielle, le vendredi 5 juillet 2024 à Téhéran. Keystone

