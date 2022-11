Manifestations en Iran: condamnation à mort d'un «ennemi de Dieu»

Des Iraniens protestent contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, morte suite à des violences policières. Image: sda

La justice iranienne a par ailleurs inculpé près de 800 personnes pour leur participation à de «récentes émeutes» dans les provinces à travers le pays.

Un tribunal de Téhéran a condamné à mort dimanche, pour la première fois, une personne accusée d'avoir participé «aux émeutes», a indiqué l'agence de l'autorité judiciaire Mizan online. Aucune information n'a été donnée sur son identité ni sur son âge.

«Selon le verdict, cette personne est jugée coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, de trouble à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, d'être un ennemi de Dieu et de corruption sur terre» L'agence de l'autorité judiciaire Mizan

Un autre tribunal de la capitale a par ailleurs condamné cinq personnes à des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour «rassemblement et conspiration en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale et trouble à l'ordre public». Il s'agit de tribunaux de première instance et les condamnés peuvent donc faire appel, précise Mizan.

Nombreuses inculpations

L'Iran est secoué par une vague de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt par la police des moeurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.

Plus de 2000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations, il y a deux mois, selon les chiffres fournis par la justice iranienne. Des organisations des droits de l'Homme à l'étranger font état de 15 000 arrestations, chiffre que démentent les autorités iraniennes.

Macron et Scholz critiqués

L'Iran a par ailleurs fustigé dimanche la rencontre à Paris entre le président français et des opposantes, qualifiant de «regrettables et honteuses» ses déclarations à l'issue de cette réunion.

Emmanuel Macron avait reçu vendredi à Paris, en marge du Forum de la paix, quatre militantes iraniennes, dont il avait salué la «révolution qu'elles sont en train de conduire» dans leur pays.

«Il s'agit d'une violation flagrante des responsabilités internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme et la violence et nous considérons qu'elle favorise ces sinistres phénomènes» Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani

L'Iran a, en outre, vivement réagi dimanche aux propos de la veille du chancelier allemand Olaf Scholz sur son podcast vidéo hebdomadaire:

«Quel genre de gouvernement êtes-vous qui tire sur ses propres citoyens? Quiconque agit de cette manière doit s'attendre à notre opposition» Olaf Scholz

«La destruction des relations historiques entre l'Iran et l'Allemagne aura des conséquences à long terme et l'Iran possède une longue liste de revendications vis-à-vis de l'Allemagne en matière des droits de l'Homme», a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, dénonçant la position «interventionniste» et «provocatrice» de l'Allemagne. (ats)