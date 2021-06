Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne de vendredi au premier tour avec plus de 62% des voix.

Les Iraniens ont élu un nouveau président au premier tour, a déclaré, samedi, le président sortant Hassan Rohani, accréditant, avant même l'annonce des résultats officiels, l'idée d'une victoire de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, archifavori du scrutin de la veille au final l'ultraconservateur a remporté la présidentielle avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels partiels publiés samedi en fin de matinée.

Ebrahim Raïssi, 60 ans, est un religieux traditionaliste et jusqu'alors chef du système judiciaire iranien. Ultraconservateur, décrit comme étant «sans grand charisme», il se présente comme le champion de la lutte contre la corruption et de la défense des classes défavorisées. Cet adepte de la répression a condamné à mort des milliers de prisonniers politiques, rappelle Le Monde .