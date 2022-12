L'Iran a exécuté un manifestant, le premier d'une série

Au total, ce sont onze personnes qui risquent le même sort pour leur participation aux émeutes qui, depuis trois mois, ont créé le chaos dans le pays.

L'Iran a exécuté, jeudi matin, un homme accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Les faits se sont déroulés lors des troubles qui secouent depuis près de trois mois le pays, selon Mizan Online, l'agence du pouvoir judiciaire.

«Mohsen Shekari, un émeutier qui avait bloqué le 25 septembre le boulevard Sattar Khan et poignardé avec une machette, un Bassidj a été exécuté jeudi matin à Téhéran» Mizan Online

Selon l'agence du pouvoir judiciaire, le verdict préliminaire avait été rendu le 1er novembre par le tribunal révolutionnaire de Téhéran et l'appel avait été rejeté par la Cour suprême le 20 novembre rendant la peine exécutoire.

Un acte intentionnel

«Il a intentionnellement blessé un Bassidj à l'arme blanche alors qu'il accomplissant son devoir et bloqué la rue Sattar Khan à Téhéran», ajoute l'agence. L'autorité judiciaire précise que Mohsen Shekari a été reconnu coupable de s'être battu et d'avoir dégainé «son arme avec l'intention de tuer, de provoquer la terreur et de troubler l'ordre et la sécurité de la société».

L'Iran est le théâtre de manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique prévoyant notamment le port du voile pour les femmes.

Les autorités, qui dénoncent des «émeutes», accusent régulièrement les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ainsi que des groupes kurdes basés à l'étranger d'être les instigateurs de ce mouvement de protestation sans précédent. (ats/sia)