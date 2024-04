Voici le message clair et net qu'Israël envoie aux mollahs

Ce matin, l'armée israélienne a effectué des représailles attendues contre l'Iran. L'attaque est limitée, mais à tout de même un impact sur Téhéran.

Une femme passe devant une bannière montrant des missiles en cours de lancement, dans le nord de Téhéran. Keystone

Fabian Hock / ch media

Plus de «International»

Ce vendredi, le dirigeant spirituel de l'Iran fête ses 85 ans, un anniversaire qu'il n'oubliera pas de sitôt. Tôt dans la matinée, des avions de chasse israéliens ont bombardé une base militaire près de la ville d'Ispahan, au centre de l'Iran.

Il s'agit de représailles pour l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël, le week-end dernier, au cours de laquelle plus de 300 drones et missiles iraniens ont tenté d'apporter mort et destruction en Israël. Le plan des mollahs a échoué, Israël et ses alliés ont réussi à intercepter presque tous les projectiles.

Tout le monde se demandait comment Israël allait-il réagir à cette première attaque directe de l'Iran? Maintenant, nous avons la réponse: avec une attaque directe contre la République islamique.

On ne connaît pas encore les détails ni l'ampleur exacte de l'action israélienne. Cependant, ce qui est évident, c'est que ce n'était pas l'attaque massive que craignaient certains observateurs, celle qui aurait fait perdre totalement le contrôle des tensions dans la région.

Suivez notre live pour les derniers développement 👇 Proche-Orient en direct Le président iranien fait un discours ++ Les valeurs refuge portées par les explosions

Ce que dit la propagande des mollahs

Et la réaction des Iraniens va plutôt dans le sens de cette analyse: tout d'abord, leurs agences de presse ont signalé l'attaque israélienne, puis ont corrigé leurs informations en affirmant qu'elle n'avait pas eu lieu.

Une capture d'écran de la télévision nationale iranienne montre la ville d'Ispahan, où des explosions ont été entendues tôt le matin du 19 avril. Image: dr

Pour des régimes comme celui de Téhéran, les signes de faiblesse peuvent être mortels. Une attaque israélienne sur le territoire iranien ne pouvait rester sans réponse. Apparemment, les Israéliens ont dosé leur attaque de manière si précise que le pouvoir, à Téhéran, peut encore sauver la face. Car à Téhéran, on sait bien qu'une escalade totale avec Israël mènerait à la fin du régime.

Une attaque et deux message

L'attaque des Israéliens était, selon ce que l'on sait jusqu'à présent, un message directement adressé aux mollahs: nous pouvons vous atteindre partout et à tout moment si nous le voulons. Vous, vous ne le pouvez pas. Notre défense aérienne fonctionne. La vôtre, non. Nos alliances sont intactes. Les vôtres, non.



Le choix de la cible était également délibéré: selon les premiers éléments, l'attaque de drones et de missiles contre Israël aurait été lancée depuis la base près d'Ispahan le week-end dernier.​ Laquelle aurait été visée ce vendredi. Le message aux alliés de Jérusalem: nous réagissons de manière mesurée, mais nous devons en même temps maintenir la dissuasion militaire. Car elle est vitale pour l'État d'Israël.

(Adapté par jah)