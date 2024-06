Le hajj qui commence le 14 juin est l'un des cinq piliers de l'Islam et doit être entrepris au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens. (vz/ats)

Depuis samedi dernier, plus de 1,3 million de pèlerins enregistrés sont arrivés en Arabie saoudite pour le hajj , selon les autorités.

Les autorités saoudiennes ont intercepté par ailleurs 171 587 résidents dans le royaume mais qui ne disposaient pas d'autorisations pour le hajj. L'année dernière, plus de 1,8 million de musulmans ont pris part au hajj, selon les chiffres officiels.

Plus de «International»

L'Arabie saoudite a annoncé samedi que ses forces de sécurité avaient refoulé à La Mecque plus de 300 000 pèlerins non enregistrés. Cela une semaine avant le début du pèlerinage annuel dans la ville sainte.

Les plus lus

La France des coins paumés va gagner dimanche

Bas salaires et insécurité, associés à une solide hostilité envers Bruxelles, vont donner la victoire au Français Jordan Bardella aux élections européennes. L'extrême droite en pleine forme.

Les élections européennes sont le terrain de jeu préféré des protestataires: un scrutin proportionnel à un tour et un punching-ball nommé Bruxelles. On ne peut pas être accusé de taper sur son pays. Au contraire, s’en prendre à Bruxelles et à ce pouvoir censément illégitime qu’est la Commission européenne, est un devoir de patriote.