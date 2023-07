Washington soutient Israël face aux militants islamistes

Des Palestiniens se mettent à l'abri lors d'une frappe israélienne à Jénine, en Cisjordanie, lundi. Keystone

Au moins 185 Palestiniens et 25 Israéliens ont déjà été tués depuis janvier, ce qui signifie que cette année est en passe de devenir la plus sanglante en Cisjordanie et en Israël depuis 2005. Le gouvernement américain donne son avis sur ce qu'il se passe actuellement à Jénine, une ville-enclos au coeur du conflit.

Les Etats-Unis estiment qu'Israël avait «le droit de défendre sa population» contre les militants islamistes. Mais ils appellent à protéger les civils, après une opération de l'armée israélienne d'occupation lundi qui a fait au moins huit morts en Cisjordanie.

«Nous soutenons la sécurité d'Israël et son droit à défendre sa population contre le Hamas, le Djihad islamique palestinien et d'autres groupes terroristes. Il est impératif de prendre toutes les précautions possibles pour éviter la mort de civils.» Un porte-parole du département d'Etat américain

Washington, principal allié d'Israël, a également appelé à une reprise de la coopération en matière de sécurité entre l'Etat hébreu et l'Autorité palestinienne.

Huit Palestiniens ont été tués et 50 autres blessés lundi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une vaste opération de l'armée israélienne, intervenue dans le contexte d'une récente vague d'attaques contre des colons et des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont tué depuis le début de l'année au moins 185 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. (ats/jch)