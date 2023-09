Israël envisage d'expulser 1000 réfugiés Erythréens

Alors que les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés sur le site de la réunion, des heurts entre partisans et opposants au régime érythréen ont également eu lieu dans un autre quartier de la capitale.

Voici les dix pires crises humanitaires actuelles

La guerre, la famine, les catastrophes naturelles et les épidémies ont tourmenté l'humanité depuis toujours. Aujourd'hui encore, il existe de nombreux foyers de crise dans le monde.

L'humanité a connu des jours meilleurs: le nombre de personnes fuyant actuellement la guerre et les persécutions est au plus haut. A la fin de l'année dernière, elles étaient plus de 108 millions, soit 19 millions de plus qu'un an auparavant. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ce chiffre pourrait même dépasser les 110 millions.