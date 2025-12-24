Le premier ministre israélien veut rendre son pays autonome du point de vue de l'armement. Keystone

Israël va investir 110 milliards de dollars pour son armement

Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi qu'il ne voulait plus que son pays soit dépendant militairement de ses alliés, notamment les Etats-Unis.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi que son pays allait dépenser 110 milliards de dollars en dix ans pour construire une «industrie d'armement indépendante».

A l'occasion d'une cérémonie sur une base aérienne militaire dans le sud d'Israël, Benjamin Netanyahu a dit avoir «approuvé un total de 350 milliards de shekels (110 milliards de dollars) pour construire au cours de la prochaine décennie une industrie d'armement indépendante» pour Israël.

Il a ajouté:

«Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis»

Israël est le premier récipiendaire de l'aide militaire américaine et se fournit également auprès de plusieurs pays européens.

Mais le pays est aussi confronté à des restrictions imposées par ses partenaires concernant les livraisons d'armes, en raison de la guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Un deuxième front s'était rapidement ouvert dans le nord d'Israël avec des combats contre le mouvement pro-iranien libanais Hezbollah, qui se sont transformés à l'automne 2024 en une guerre ouverte de deux mois.

Une guerre de 12 jours a aussi opposé Israël à l'Iran en juin dernier, déclenchée par une attaque d'une ampleur inédite d'Israël contre des sites militaires, nucléaires et des zones résidentielles. (ats/awp/afp)