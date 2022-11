A Jérusalem, on craint une nouvelle vague d'attentats

La police sur les lieux de l'attaque. Image: sda

Un adolescent de 16 ans a été tué et 22 autres personnes ont été blessées mercredi dans deux explosions à Jérusalem. Selon la police, il s'agirait d'attentats palestiniens.

Judith Poppe, Tel Aviv / ch media

Des bombes ont explosé à deux arrêts de bus situés à l'entrée de la ville de Jérusalem, en pleine heure de pointe au matin. Les scènes de mercredi matin ont rappelé à de nombreux Israéliens les malheureux souvenirs de la deuxième Intifada, qui avait eu lieu au début des années 2000. Au moins 22 personnes ont été blessées, dont une grièvement, et un jeune Israélien de 16 ans est décédé.

Des attaques d'un autre genre

Des attentats terroristes ont également eu lieu en Israël ces dernières années, non seulement en Cisjordanie, mais aussi à l'intérieur du territoire. Toutefois, il s'agissait d'attaques perpétrées par des individus isolés, le plus souvent avec des couteaux, parfois avec des pistolets.

Image: sda

Les attentats de mercredi matin sont d'un nouveau genre. Selon les autorités, les deux explosions ont été provoquées par des engins explosifs télécommandés et activés à distance. Pour la police, les deux attentats auraient été soigneusement planifiés et menés par une cellule organisée. Bien que personne n'ait encore revendiqué les faits, les organisations militantes Djihad islamiques et Hamas s'en sont toutefois félicités.

Quant à Washington et l'Union européenne, les deux ont vivement condamné ces événements.

Crainte d'une nouvelle vague d'attentats

De nombreux Israéliens se demandent désormais si ces attentats marquent le début d'une nouvelle vague qui ciblerait Israël dans ses terres les plus intérieures. L'évolution de la situation dépendra également de la position du nouveau gouvernement du pays, qui doit encore être formé.

En effet, Itamar Ben Gvir, leader du parti d'extrême droite Force juive, devrait obtenir le poste de ministre de la Sécurité intérieure. Il semblerait que le statut du Mont du Temple (réd: site sacré de la ville) pourrait être changé et rendu accessible aux fidèles juifs, y compris pour les prières. Une décision qui pourrait avoir des conséquences dans un contexte déjà tendu.

Les proches pleurent la victime de l'attentat. Image: sda

Un effondrement de l'Autorité palestinienne, actuellement fragilisée, pourrait aussi détériorer dramatiquement la situation sécuritaire, selon un ancien conseiller du ministère de la Défense, Michael Milshtein. Israël et l'Autorité palestinienne collaborent actuellement sur différentes questions de sécurité. Il redoute les conséquences d'un affaiblissement de cette coopération.

Rien ne montre qu'un troisième attentat aura lieu

Dans les villes du nord de la Cisjordanie comme Jénine et Naplouse, une jeune génération désespérée de Palestiniens a grandi. Elle échappe désormais en grande partie au contrôle de l'Autorité palestinienne. En août 2022, par exemple, le groupe «La grotte du lion» s'est formé à Naplouse, rassemblant des Palestiniens liés au Jihad islamique, aux Brigades des martyrs d'Al-Aqsa et au Hamas, mais agissant de manière autonome.

Selon de nombreux experts, on ne peut pas encore parler d'une troisième intifada. Mais cela pourrait changer si du côté de la Palestine, les choses s'activent.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker