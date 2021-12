Pourquoi organiser Miss Univers en Israël cette année, c'était pas cadeau

Miss India, Harnaaz Sandhu, a été élu Miss Univers au terme d'un concours qui a connu son lot de difficultés organisationnelles. Image: sda

La 70e édition du concours de Miss Univers a été un véritable casse-tête, entre florilège d'appels au boycott, pandémie de Covid et un invité surprise, alias le nouveau variant Omicron.

La compétition annuelle s'est tenu pour la toute première fois lundi en Israël, dans la ville d'Eilat. Mais les couacs n'ont pas manqué pour compliquer la tâche des organisateurs.

Plusieurs d'appels au boycott

Plusieurs voix se sont élevées pour boycotter concours, pour soutenir la cause palestinienne:

Plusieurs organisations palestiniennes, dont la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël, ont appelé les candidates à ne pas participer à l'évènement: «Nous exhortons toutes les participantes à se retirer, pour éviter toute complicité avec le régime d'apartheid d'Israël et sa violation des droits humains des Palestiniens».

Le ministère sud-africain des Sports, de la Culture et des Arts a exhorté la Miss de son pays à ne pas se rendre à Eilat, évoquant «les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens».

Sans compter le lot «habituel»: la pandémie et Omicron

L'Indonésie et la Malaisie, pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, n'ont pour leur part pas envoyé de candidates. Mais le motif évoqué n'était pas tant la solidarité envers la Palestine que les difficultés inhérentes au Covid.

La manifestation a par ailleurs dû composer avec l'émergence récente du variant Omicron, qui a compliqué l'organitsation.

Des contraintes de temps

Quant aux Emirats arabes unis, qui viennent de normaliser leurs relations avec Israël (le premier ministre Naftali Bennett y était attendu dimanche pour une visite historique), ils n'ont pas non plus envoyé de candidate non plus. Leur excuse? «Des contraintes de temps» lors de la sélection de leur Miss nationale.

Mais finalement... tout s'est bien passé!

Ces quelques désistements n'ont pas empêché la tenue du concours, et c'est finalement Miss Inde, Harnaaz Sandhu, qui a été couronnée Miss Univers.

De gauche à droite: Miss India, Miss Afrique du Sud, Miss Paraguay, Miss Colombie et Miss Philippines. Image: sda

Elle a remporté la distinction suprême devant Miss Paraguay, Nadia Ferreira, et Miss Afrique du Sud Lalela Mswane.

Selon les estimations des organisateurs, la cérémonie du couronnement devait être regardée par 600 millions de téléspectateurs dans 172 pays.

Politique, Miss Univers? Non, mais...

Dans une interview accordée à l'AFP à Jérusalem en novembre, la Miss Univers 2021 Andrea Meza, du Mexique, a, affirmé que le concours devrait se tenir à l'écart de la politique:

«Miss Univers n'est pas un mouvement politique, ni religieux» Andrea Meza, Miss Univers 2021

A noter toutefois que parmi les concurrentes figuraient Miss Maroc Kaouthar Benhalima et Miss Bahreïn Manar Nadeem Deyani, dont les pays ont normalisé leurs relations avec Israël l'année dernière. Et ça, c'était tout un symbole. (ats/mbr)