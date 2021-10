A la demande du ministère du tourisme d'Israël, Spencer Tunick intervient pour la troisième fois dans cette région. Image: sda

Ils posent nus et le corps peint en blanc pour Spencer Tunick

Le photographe américain a réalisé son troisième projet sur les bords de la mer Morte. Environ 200 personnes ont posé nues le corps peint en blanc.

Connu pour ses compositions formées de foules nues, Spencer Tunick a organisé son dernier projet sur les bords de la mer Morte, en Israël. Le photographe de 54 ans a été invité par le ministère du Tourisme israélien et la ville d'Arad (est), où s'est déroulée la séance.

Environ 200 personnes ont participé à la séance. Nues, le corp peint en blanc, elles ont posé sur les collines rocheuses surplombant la mer aux couleurs turquoise. On vous laisse jeter un coup d'oeil 👇

1 / 11 200 personnes posent nues près de la mer Morte source: sda / abir sultan

Episode biblique

Spencer Tunick a expliqué avoir recouvert de peinture blanche ses modèles pour évoquer l'épisode biblique de la femme de Loth, transformée selon la tradition en statue de sel à cet endroit.

Spencer Tunick est connu pour ses compositions photographiques où figurent des centaines de volontaires, hommes et femmes, posant nus. Image: sda

«Pour moi, le corps représente la beauté, la vie et l'amour», a déclaré Tunick, qui a organisé des dizaines de séances de photos de nus à grande échelle dans le monde entier.

Nissan Ben Hamo, le maire d'Arad, a émis l'espoir que ce tournage aide à collecter des fonds pour un nouveau musée sur la mer Morte. Cette dernière a perdu un tiers de sa surface depuis 1960 et continue de baisser de plus d'un mètre par an. (ats/asi)