L'armée Israélienne a déjà bombardé le sud du Liban, à Arab Salim. Keystone

Liban: l'armée israélienne ordonne l'évacuation d'une localité

L'armée israélienne a ordonné lundi l'évacuation d'un secteur de Deir Ez-Zahrani, dans le sud du Liban, avant de frapper un site qu'elle attribue au Hezbollah.

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L'armée israélienne a ordonné lundi aux habitants d'un secteur de Deir Ez-Zahrani, dans le sud du Liban, d'évacuer en prévision de frappes contre le Hezbollah. La télévision du groupe pro-iranien a par la suite fait état d'un raid aérien israélien contre la localité.

Après le «lancement d'un drone explosif» par le Hezbollah en direction des forces israéliennes, l'armée va «cibler» un local de cette organisation, a-t-elle averti en arabe sur le réseau social Telegram.

Cet avertissement israélien intervient après plusieurs jours de bombardements meurtriers au Liban, malgré une fragile trêve en vigueur. Après des frappes qui avaient fait quatre morts dans le sud et l'est vendredi soir, Israël avait visé dimanche plusieurs localités de la région de Nabatiyé, tuant sept personnes.

Dénonçant «une violation flagrante» du cessez-le-feu, l'armée israélienne avait affirmé de son côté avoir riposté au lancement par le Hezbollah de deux drones contre ses soldats, sans faire de blessés. Elle avait émis avant ces raids son premier ordre d'évacuation depuis plusieurs semaines, sommant les habitants du village d'Arab Salim de quitter les lieux.

Pourparlers attendus en septembre

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans le conflit régional en lançant, dès le mois de mars, des attaques contre Israël en soutien à l'Iran, son allié. Les représailles israéliennes ont fait plus de 4300 morts, selon les autorités libanaises.

Si les hostilités ont faibli depuis juin à la suite d'un protocole d'accord américano-iranien et d'un accord-cadre entre le Liban et Israël, l'armée israélienne maintient des opérations sporadiques dans le sud, où elle occupe toujours une bande frontalière d'une dizaine de kilomètres.

Jeudi, Israël avait annoncé avoir pris le contrôle de la crête montagneuse Ali Taher, qui servait de position stratégique au Hezbollah à Nabatiyé. Le mouvement libanais n'a pas confirmé.

Après les frappes de dimanche, le président libanais Joseph Aoun a exhorté Washington et la communauté internationale à «faire cesser» les attaques israéliennes, dénonçant une «dangereuse escalade».

De nouveaux pourparlers sont attendus ce mois-ci entre responsables libanais et israéliens, bien qu'aucune date n'ait été annoncée. (sda/ats/afp)