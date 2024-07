Hodeida sous les bombes: les Houthis accusent Israël

Les attaques, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, zones maritimes essentielles pour le commerce mondial, ont fait grimper les coûts d'assurance, incitant de nombreux transporteurs maritimes à naviguer par la pointe sud de l'Afrique, une route beaucoup plus longue.

Théories du complot après l'attentat: «Trump va dépasser JFK»

Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, les théories du complot ont poussé comme des champignons. Nous avons demandé à Marko Kovic, chercheur en sciences sociales et spécialiste des théories du complot, de nous en parler: comment fabrique-t-on une bonne histoire?

Quelle est la théorie du complot la plus populaire autour de l'attentat contre Donald Trump?

Marko Kovic: Il y en a beaucoup! On ne peut presque pas les louper quand on se promène sur les réseaux sociaux. Les uns disent que Donald Trump a lui-même mis cela en scène, pour gagner des points de compassion durant la campagne électorale. Les autres prétendent que l'attentat a été fomenté par Joe Biden pour éliminer son rival et remporter les élections. Ces deux histoires ne tiennent pas debout. Mais il y a déjà deux groupes distincts qui défendent ces théories avec acharnement.