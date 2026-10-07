L'émotion était vive sur le site du festival Nova. Keystone

«Ce sont nos héros»: trois ans après le 7-Octobre, Israël se souvient

Israël commémore mercredi les trois ans de l’attaque du 7-Octobre, qui a fait plus de 1200 victimes civiles, sur fond de campagne électorale et de tensions persistantes à Gaza.

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Israël rend hommage mercredi aux victimes de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas il y a trois ans, juste avant des élections marquées par la mémoire du 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière dans l'histoire du pays.

Sur le site du festival de musique Nova, que des combattants du Hamas avaient pris d'assaut le 7 octobre 2023 à bord de voitures et de parapentes, des parents de victimes ont observé une minute de silence à 06h29 (03h29 GMT), heure précise du lancement de l'attaque qui avait fait plus de 300 morts, entourés de portraits de leurs proches tués devant lesquels des fleurs avaient été déposées.

Plusieurs centaines de personnes ont été tuées sur le site du festival Nova. Keystone

Un policier, regardant les portraits de ses collègues tombés, déclare:

«Ce sont nos héros, les plus grands enfants d’Israël»

Un moment de recueillement a également été observé au kibboutz Kfar Aza, près de la frontière avec Gaza, où 64 habitants avaient été tués et 18 enlevés, et dans d'autres endroits. Un événement organisé par des familles de victimes se tiendra aussi à Tel-Aviv dans la soirée.

Vive émotion au kibboutz Kfar Aza. Keystone

Des cérémonies sont prévues tout au long de la journée pour rendre hommage aux victimes de cette attaque sans précédent menée depuis Gaza par des membres du Hamas palestinien, qui a entraîné la mort de 1221 personnes. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées de force à Gaza, 44 d'entre elles étant déjà mortes.

Un homme pleure sa fille près du kibboutz de Nahal Oz. Keystone

Outre le contexte de campagne électorale, les commémorations revêtent aussi cette année une dimension particulière en étant les premières depuis l'entrée en vigueur l'an dernier du cessez-le-feu à Gaza, territoire ravagé par la guerre menée par Israël après le 7-Octobre.

«Un échec de l'Etat d'Israël»

Naftali Bennett, un ancien Premier ministre qui a reproché à l'actuel chef du gouvernement Benjamin Netanyahou de ne pas avoir empêché l'attaque, s'est joint aux personnes en deuil à Nova.

«Ce fut un échec colossal de l'État d'Israël, qui a été créé pour défendre les Juifs sur notre terre» Naftali Bennett

Naftali Bennett, sur le site du festival Nova. Keystone

«Mais pendant ces minutes-là, de jeunes hommes et de jeunes femmes de tout Israël sont venus se battre, protéger et sauver des vies, celles de leurs frères et sœurs, et une génération de héros est née», a-t-il ajouté.

«Et nous devons à cette génération exceptionnelle de reconstruire notre pays pour qu’il soit plus fort, meilleur» Naftali Bennett

Les commémorations officielles se sont tenues lundi, à une date fixée par le gouvernement israélien selon le calendrier hébraïque.

A l'approche des législatives

Ces commémorations se déroulent dans un état d'alerte accrue, à trois semaines des élections législatives — les premières depuis le 7-Octobre — et une semaine après une tentative d'attentat à bord d'un avion flydubai à destination de Tel-Aviv.

Mardi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de renforcer sa vigilance, invoquant des renseignements sur de possibles attaques du Hamas contre les forces israéliennes.

Des soupçons sur Netanyahou: Une enquête affirme que Netanyahou savait pour le 7 octobre

Alors que l'avenir politique du territoire demeure incertain, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé lundi que le Hamas ne gouvernerait plus Gaza et promis de continuer à prendre pour cible les personnes ayant participé à l'attaque du 7-Octobre ou retenu des otages.

Les forces israéliennes ont par ailleurs lancé de nouveaux raids sur la bande de Gaza mercredi. L'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza a fait état de deux morts pendant des frappes dans la nuit de mardi à mercredi.

Plus de 70 000 morts à Gaza

En représailles au 7-Octobre, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a laissé le territoire en grande partie en ruines et fait plus de 74 200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'Onu.

En trois ans, Israël a aussi combattu sur d'autres fronts, notamment au Liban contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par Téhéran, ainsi que directement contre l'Iran.

À Gaza, la situation humanitaire reste désastreuse malgré un fragile cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis et entré en vigueur en octobre 2025. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent toujours sous des tentes ou dans des abris temporaires. (acu/afp)