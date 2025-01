Le président polonais demande l'immunité pour Netanyahou

Le président polonais demande l'immunité pour Netanyahou s'il assiste au 80ᵉ anniversaire de la libération d'Auschwitz, a-t-il annoncé.

Keystone

Le président polonais, Andrzej Duda, a demandé au gouvernement de son pays d'assurer l'immunité du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, si celui-ci venait pour le 80ᵉ anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, a indiqué jeudi la présidence.



Netanyahu est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Le premier ministre polonais n'a pour l'instant pas réagi à la lettre du président conservateur.



Le président Andrzej Duda «est d'avis que toute personne d'Israël, tout représentant des autorités de ce pays, devrait avoir la possibilité de participer à cet événement unique», a déclaré Malgorzata Paprocka, cheffe de chancellerie du président polonais sur le service X.

Selon elle, le chef de l'Etat a envoyé une lettre au premier ministre Donald Tusk «pour s'assurer que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu puisse participer à la célébration du 80ᵉ anniversaire de la libération d'Auschwitz s'il le souhaite».

La CPI, qui siège à La Haye, avait émis le 21 novembre des mandats d'arrêt, entre autres, contre Netanyahu pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre à Gaza, où Israël conduit une opération militaire en représailles à l'attaque sans précédent perpétrée sur son sol le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

La décision a suscité la fureur d'Israël, qui a fait appel, bien qu'elle ne reconnaisse pas la Cour.

Fureur d'Israël

En décembre, un vice-ministre des Affaires étrangères polonais a indiqué que la Pologne était «signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, à ce titre, est tenue de se conformer aux ordres émis par la CPI».

Les cérémonies du 80ᵉ anniversaire de la libération par l'Armée Rouge du camp de la mort nazi d'Auschwitz-Birkenau doivent se dérouler le 27 janvier avec la participation de délégations de plusieurs pays.

Construit en Pologne occupée, Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, avec plus de 100 000 non-juifs. Quelque 80 000 Polonais non-juifs, 25 000 Roms et 20 000 soldats soviétiques y ont également été tués par des nazis allemands. (jah/ats)