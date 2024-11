Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, visés par les mandats d'arrêt de le CPI. Keystone

La CPI émet un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) émet des mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

La Cour pénale internationale (CPI) émet des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la défense Yoav Gallant, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Les juges de La Haye ont approuvé une demande formulée en mai par le procureur en chef Karim Khan.

La CPI accuse les responsables israéliens ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Hamas, dont le chef de la branche armée, Mohammed Deïf, pour leur rôle dans la guerre en cours à Gaza et les attaques d’octobre 2023.

Meurtres et famine

Toujours selon le communiqué, la CPI a des motifs raisonnables de croire que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant portent la responsabilité pénale de «crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre», ainsi que des «crimes contre l’humanité», parmi lesquels des «meurtres, persécution et autres actes inhumains», et la perpétration d’«attaques intentionnellement dirigées contre la population civile».

La réaction d'Israël n'a pas tardé. «C'est un jour noir pour la CPI, qui a perdu toute légitimité à exister et à agir», a écrit le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, sur X.

Le tribunal de La Haye «s'est comporté comme un jouet politique au service des éléments les plus extrêmes oeuvrant à saper la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient», a-t-il ajouté.

(ag)