Amnesty: «Le monde assiste à un génocide en direct»

Amnesty critique des limitations du droit de manifester en Suisse

Amnesty International s'inquiète de l'érosion de la liberté de manifester en Suisse. «Rempart central contre l'arbitraire et l'injustice», ce droit devrait être particulièrement protégé face à la montée de la haine et de l'autoritarisme dans le monde, selon elle.



Certains cantons ont récemment restreint la liberté de manifester, relève l'organisation de défense des droits humains dans son rapport annuel. A Zurich, une nouvelle loi soumet les manifestations à une autorisation préalable et permet de répercuter les frais de police sur les organisateurs.



A Genève, il n'est plus possible de défiler quand on veut et où on veut. Le Conseil d'Etat a décidé d'agir face à la multiplication des manifestations à caractère politique au centre-ville. Une hausse qui provoquait l'exaspération des commerçants.



En outre, des étudiants de plusieurs établissements ont été menacés de sanctions et poursuivis en justice pour leur participation à des manifestations contre la guerre à Gaza.