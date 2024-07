Une amibe «mangeuse de cerveau» tue un jeune homme en pleine santé

Un Israélien de 25 ans a contracté une infection rare due à une amibe. Il est décédé peu de temps après.

Un jeune homme israélien a récemment succombé à une encéphalite causée par une amibe rare appelée Naegleria Fowleri, également connue sous le nom d'«amibe mangeuse de cerveau». L'hôpital Beilinson, où l'individu de 25 ans était soigné, a expliqué que son décès était lié à cette dangereuse infection.

Ce triste cas est le deuxième du genre en Israël. La personne concernée était, par ailleurs, en bonne santé et on pense qu'il aurait pu entrer en contact avec l'amibe lors d'une baignade sur la plage de Tibériade dans le nord d'Israël, rapporte Time of Israel. Après l'apparition des symptômes tels que fièvre, maux de tête et vomissements, il a d'abord été hospitalisé à l'hôpital Sharon, puis transféré à celui de Beilinson en raison d'une détérioration de son état.

Le ministère de la Santé mène une enquête

Suite à cet incident tragique, le ministère de la Santé a déclaré, la semaine dernière, qu’il avait envoyé des inspecteurs de la santé environnementale pour examiner la plage où l’homme s’était baigné, mais aucune preuve de contamination par les amibes n’a été trouvée.

L'amibe mangeuse de cerveau Naegleria fowleri. Image: Imago

La Naegleria Fowleri vit principalement dans les eaux douces chaudes comme les lacs, les rivières et les sources chaudes, ainsi que dans le sol. Alors que la plupart des personnes qui nagent dans des eaux contenant cette amibe n'ont aucun contact avec elle. Par contre, une infection est dangereuse.

Le cas israélien est l'un des quelque 400 diagnostiqués dans le monde. Les symptômes d'une infection comprennent, outre la fièvre, les nausées et une nuque raide, des signes neurologiques tels que la confusion, les convulsions et les hallucinations. En cas d'apparition de ces symptômes, une aide médicale immédiate est nécessaire. En Israël, un homme de 36 ans est déjà mort en août 2022 d'une infection cérébrale due à la même amibe.

Traduit et adapté par Noëline Flippe