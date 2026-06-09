ciel couvert15°
DE | FR
burger
International
Israël

Le Hamas accusé de crimes de guerre contre des Palestiniens

Le Hamas accusé de crimes de guerre contre des Palestiniens

Une commission d'enquête mandatée par l'ONU accuse des affiliés du Hamas d'avoir exécuté onze Palestiniens à Gaza.
09.06.2026, 11:3709.06.2026, 11:38

Des affiliés du Hamas ont perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre en septembre et octobre en exécutant 11 hommes à Gaza, affirment des enquêteurs onusiens. Ceux-ci ciblent aussi des colons israéliens pour transferts forcés de population en Cisjordanie.

Dans un rapport, publié mardi à Genève, la Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens s'est penchée sur les acteurs non étatiques dans le conflit. Trois hommes ont été tués le 21 septembre à Gaza par les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, et une autre entité du mouvement. Huit autres l'ont été le 13 octobre, après la trêve avec Israël.

News Bilder des Tages November 11, 2019, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian members of al-Qassam Brigades, the armed wing of the Hamas movement, display their weapons during a ...
Des membres de la branche armée du Hamas lors d'un défilé militaire à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en novembre 2019. Image d'archive.Image: www.imago-images.de

Ces exécutions équivalent au crime de guerre de meurtre, dit la Commission, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU mais est mandatée par le Conseil des droits de l'homme.

Elle ajoute que les violences des colons en Cisjordanie peuvent être attribuées à l'Etat israélien. Celles contre les femmes et les enfants font partie d'une approche plus large en Cisjordanie, y compris des transferts forcés de population, dit-elle. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
1
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
1
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ils ont filmé un grand requin blanc près de la Sicile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump copieusement hué avant un match de la finale NBA
Le président américain a assisté lundi à un match au Madison Square Garden de New York. Il a été bruyamment hué par le public pendant l'hymne national.
Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York, où il assiste au troisième match de la finale NBA.
L’article