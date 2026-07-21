bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne

Une vue du lac glaciaire, forme par la fonte du glacier de Findelen (Findelgletscher) devant le Cervin (Matterhorn) le vendredi 19 septembre 2025 a Zermatt. En 2025, la Suisse a de nouveau observe une ...
Plusieurs professionnels de la montagne ont appelé à renoncer à l'ascension du Cervin.Keystone

Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne

Hiver peu enneigé, printemps très chaud, canicules à répétitions: la météo de ces derniers mois a mis la montagne à rude épreuve et fait augmenter les dangers. Certaines ascensions sont même déconseillées.
21.07.2026, 10:0821.07.2026, 10:08

Les conditions en haute montagne ont été largement impactées par la chaleur persistante de ces dernières semaines. Le Club alpin suisse (CAS) recommande aux adeptes des sports en montagne de planifier scrupuleusement leur course et de s'informer sur les conditions du moment.

Glaciers dégarnis, zones crevassées à découvert, chemins d'accès modifiés: les conséquences de l'hiver peu enneigé, du printemps très chaud et des épisodes de forte chaleur répétés sont nombreuses en altitude. «Certaines ascensions sont donc actuellement déconseillées», rappelle le CAS dans un communiqué mardi.

On vous en parlait ici 👇

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

Le risque de chutes de pierres augmente lui aussi dans certains secteurs, et d'autres régions peuvent devenir instables. Dans ces conditions, plusieurs professionnels de la montagne ont, par exemple, appelé à renoncer à l'ascension du Cervin ces dernières semaines.

Les recommandations du CAS

Les passages dangereux connus et les conditions inhabituelles sont recensés dans le Portail du Club alpin suisse, où les informations sont régulièrement actualisées, notamment sur la base de comptes-rendus de courses. Le CAS formule, en outre, les recommandations suivantes:

  • Se renseigner sur les conditions du moment avant chaque course en faisant appel aux différentes plateformes, aux gardiens et gardiennes de cabanes ou encore aux bureaux de guides locaux, tous susceptibles de fournir des renseignements utiles
  • Planifier la course en fonction des conditions du moment en prenant en compte que les difficultés et le tracé peuvent différer de ce qui a été décrit ou constaté précédemment
  • S'attendre à davantage de chutes de pierres et de glace en terrain mixte – qui mêle rocher, glace, névés et neige – et anticiper que, dans les pentes glaciaires classiques, des zones crevassées à découvert ou des rimayes peuvent rendre la progression nettement plus exigeante
  • Convenir d'autres objectifs ou itinéraires avant le départ, en sachant que, selon les conditions, les voies d'arêtes ou d'escalade sur rocher uniquement peuvent offrir de meilleures conditions
  • Maintenir ses connaissances et ses compétences à jour en se formant et en se perfectionnant régulièrement
  • Entreprendre ses courses avec un guide de montagne ou dans le cadre d'une course de section du CAS lorsque qu'on a peu d'expérience en haute montagne

(ats)

Plus d'articles en lien avec la montagne
«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent
1
«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent
de Alberto Silini
Il a créé une méthode très suisse pour trouver l'amour
Il a créé une méthode très suisse pour trouver l'amour
de Nina LARSON
8 lacs de montagne rafraîchissants et facilement accessibles en Suisse
8 lacs de montagne rafraîchissants et facilement accessibles en Suisse
de Reto Fehr
La montagne rend humble, je l'ai appris à mes dépens
La montagne rend humble, je l'ai appris à mes dépens
de Sven Papaux
Thèmes
On a testé pour vous ces toboggans dans la montagne à Charmey
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une manifestation antifasciste s'est tenue à Lausanne
Environ 300 personnes ont protesté contre l'agression d'une personne qui avait été agressée après avoir porté un t-shirt «Antifa».
A Lausanne, plusieurs dizaines personnes ont participé samedi après-midi à un pique-nique antifasciste sur la plage devant le Théâtre de Vidy, deux semaines après l'agression d'un Suisse de 35 ans. La victime portait un t-shirt sur lequel une inscription «Antifa» était visible.
L’article