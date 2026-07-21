Comme ici au bord du lac de Bienne, la sécheresse laisse des traces dans une grande partie de la Suisse. La situation devrait encore se détériorer au cours de la semaine prochaine. Image: keystone

«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses

Alors que ces jours sont plutôt agréables avec des températures relativement fraiches la nuit, la sécheresse s'aggrave et on s'attend à une nouvelle hausse importante des températures.

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Après les orages de la semaine dernière, les températures sont redescendues à un niveau estival agréable, compris entre 23 et 30 degrés dans de nombreuses régions. Cette tendance devrait se poursuivre, explique Michael Eichmann, de Meteonews, à watson.

Jusqu’à vendredi inclus, il n’y a guère de changements à attendre, précise le météorologue: «Le temps restera ensoleillé et chaud toute la semaine, avec des températures atteignant jusqu’à 28 degrés. Quelques voiles nuageux traverseront ponctuellement le ciel et des cumulus inoffensifs se formeront le long des Alpes, mais ils ne donneront pas lieu à des précipitations significatives.»



Cette semaine s'annonce agréable, mais, dès mercredi 29 juillet, la chaleur deviendra plus vive. MeteoNews évoque 33 et 34°C à Genève le mercredi et jeudi. Image: capture d'écran

Orages et pluie le week-end en Suisse romande

La situation devrait toutefois évoluer ce week-end, nous dit Michael Eichmann: «Samedi, des orages devraient à nouveau éclater. Nous observons qu’il y a beaucoup d’énergie dans le système, le potentiel est donc bien présent pour des orages localement soutenus.»

Les intempéries concerneraient principalement les Alpes, mais pourraient également s’étendre au Plateau suisse. Comme toujours en matière d’orages, il est toutefois impossible de déterminer avec précision quand, où et avec quelle intensité ils se produiront, souligne le météorologue.

Un éclair ramifié déchire le ciel orageux au-dessus de la vallée en direction de Gsteig (BE), le 16 juillet 2026. Image: keystone

Alors que les températures pourraient de nouveau dépasser les 30 degrés samedi, elles devraient légèrement baisser dimanche avec l’arrivée d’un vent de sud-ouest accompagné de rafales pouvant atteindre 50 km/h, explique Michael Eichmann. Le ciel restera couvert toute la journée de dimanche et des pluies sont attendues surtout le long des Alpes et dans l’est de la Suisse. Des éclairs et du tonnerre resteront possibles par endroits, mais les phénomènes les plus marqués devraient traverser le pays dès samedi.

La sécheresse va s’aggraver et la chaleur fera son retour

«Même si chaque goutte de pluie est bienvenue, ces précipitations ne suffiront guère à atténuer la sécheresse», estime le météorologue. La situation pourrait même se tendre à nouveau au cours de la semaine prochaine. Michael Eichmann précise:

«Tout porte à croire que nous nous dirigeons vers une nouvelle période anticyclonique stable, accompagnée d’une hausse progressive des températures.»

Dans plusieurs cantons et communes, des interdictions de faire du feu sont déjà en vigueur. Image: keystone

Selon Meteonews, il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la sécheresse d’ici au 1ᵉʳ août. A l’approche de la Fête nationale suisse, plusieurs communes et villes devraient donc encore décréter des interdictions de feux d’artifice.

La Suisse romande traverse une sécheresse de niveau 4. Image: capture d'écran

Les personnes qui consultent aujourd’hui l’application météo de Landi et font défiler les prévisions jusqu’au 1ᵉʳ août verront même s’afficher, pour Zurich, une température maximale prévue de 39 degrés. Michael Eichmann tempère toutefois: «Il n’est pas nécessaire d’être un grand prophète pour prévoir qu’il fera de nouveau chaud la semaine prochaine.»

Le météorologue invite néanmoins à ne pas accorder une confiance excessive aux prévisions de température des applications météo lorsqu’elles portent sur un horizon de dix à quatorze jours:

«Ces valeurs reposent sur des calculs déterministes. Pour des échéances plus lointaines, il serait plus pertinent d’utiliser des probabilités. Les prévisions pour les prochains jours ou les prochaines semaines peuvent donc encore évoluer sensiblement.»

Il est encore impossible de dire précisément jusqu’où le mercure grimpera. Une chose est en revanche certaine: «Du point de vue de la sécheresse, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.» (jul/adapt. hun)