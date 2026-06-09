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Accord interpalestinien sur un projet de désarmement pour Gaza

Accord interpalestinien sur un projet de désarmement pour Gaza

Des représentants de mouvements palestiniens sont réunis au Caire mardi. Ils ont accepté que les groupes militarisés de la bande de Gaza remettent une partie de leurs armes à une instance palestinienne. Celle-ci devra encore voir le jour.
09.06.2026, 17:0409.06.2026, 17:04
News Bilder des Tages November 11, 2019, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian members of al-Qassam Brigades, the armed wing of the Hamas movement, display their weapons during a ...
Des membres des brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas.Image: www.imago-images.de

Les mouvements discutent mardi au Caire des modalités de la remise des armes concernées par l'accord dans les mains d'une structure palestinienne. Celle-ci serait agréée par différentes composantes politiques palestiniennes, selon une source au courant des pourparlers.

Ils ont toutefois rejeté l'idée d'un désarmement complet tel que réclamé par Israël, ont indiqué plusieurs sources ayant requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

«L'Egypte et les médiateurs travaillent à élaborer une nouvelle formule acceptable tenant compte de ce consensus»
Un participant

Un autre responsable palestinien a affirmé que les médiateurs égyptiens et qataris avaient accueilli favorablement cette approche.

«Le Hamas lie la question des armes à un retrait israélien complet de la bande de Gaza (...) et à la reconstruction de Gaza», a commenté un responsable palestinien en marge des discussions.

«Progrès tangibles»

Un responsable du Hamas, a affirmé que des «progrès tangibles» avaient été réalisés ces derniers jours, estimant que les mouvements palestiniens avaient élaboré une réponse «responsable».

Les frappes israéliennes – visant, selon Israël, des membres de groupes armés – se poursuivent à un rythme quasi quotidien en dépit du cessez-le-feu annoncé en octobre 2025.

Les parties se renvoient mutuellement la responsabilité de l'ornière actuelle.

Le Hamas a déjà plusieurs fois déclaré ne pas être opposé à rendre une partie de son arsenal, mais uniquement dans le cadre d'un processus politique palestinien. Son ancien numéro un, Khaled Mechaal, a aussi évoqué un «gel» ou un «stockage» des armes, ce qui avait été immédiatement rejeté par Israël. (ats/vz)

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