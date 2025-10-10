Scène de liesse à Gaza: enfin, les armes vont se taire. Image: keystone

Commentaire

Le plus dur reste à venir à Gaza

Le cessez-le-feu historique entre Israël et le Hamas entré en vigueur à 11 heures ce vendredi matin est devenu possible grâce à trois actions concrètes. Il reste toutefois de nombreux problèmes à résoudre.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Plus de «International»

Le 7 octobre 2023 et le 9 octobre 2025 marquent le début et la fin du plus grand bouleversement au Proche-Orient depuis des décennies. Les deux années de guerre à Gaza ont plongé Israéliens et Palestiniens dans la souffrance et modifié les structures du pouvoir dans la région, mais elles n'ont pas permis de désigner un vainqueur clair.

Le Hamas a perdu la guerre, mais Israël ne l'a pas gagnée. L'organisation terroriste islamiste n'est pas anéantie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donc raté sa cible principale.

Un pas en avant et de lourdes séquelles

Le cessez-le-feu doit permettre aux otages du Hamas de retrouver prochainement leur liberté et de mettre fin aux souffrances des civils. C'est déjà beaucoup. Ce qui manque en revanche, ce sont de nouvelles approches politiques pour résoudre le conflit.

Dans une zone déjà ravagée, la guerre a créé des abîmes encore plus profonds de brutalité, de haine et d'aveuglement. Environ 1200 Israéliens ont été tués par le Hamas, 250 autres ont été enlevés et enchaînés des années durant dans des cachots obscurs. Selon les estimations, Israël a tué près de 70 000 personnes dans la bande de Gaza.

Le président américain mérite donc que l'on salue son engagement personnel dans les négociations. Il n'a pas remporté le prix Nobel de la paix qu'il convoitait tant, mais, contrairement aux premiers mois de son deuxième mandat et, contrairement à son prédécesseur Joe Biden, il a réussi à fixer des limites claires ces derniers mois.

Pas uniquement contre le Hamas, mais aussi envers Israël, qui dépend de l'argent, des armes et du soutien politique de Washington. Si Biden avait agi avec autant de détermination, il aurait pu solder le conflit dès l'année dernière.

Voici les trois raisons concrètes qui expliquent pourquoi l'accord a abouti après de nombreuses tentatives infructueuses:

La pression

A la différence des fois précédentes, les acteurs les plus influents ont fait preuve de cohérence et de constance. Le dirigeant américain, qui perd en général rapidement son intérêt pour les problèmes complexes, a exhorté Israël et le Hamas à s'entendre dans les plus brefs délais. Trump, Witkoff et le gendre et conseiller de Trump, Jared Kushner, auraient mis la pression sur Israël.

Les Qataris, les Egyptiens et les Turcs en auraient, eux, fait de même avec le Hamas.

Célébrations sur la place centrale de Tel-Aviv: un homme porte un masque de Trump au milieu de la foule. Image: keystone

«C'était brillant», estime Gershon Baskin, expert israélien du Hamas et ancien négociateur dans des affaires d'otages. Selon ses informations, il y a bel et bien eu un face-à-face décisif entre des représentants d'Israël et du Hamas lors du cycle de pourparlers décisif à Charm el-Cheikh, en Egypte.

Les restrictions

Les médiateurs et les deux parties belligérantes ont renoncé à un accord global en Egypte. Outre le cessez-le-feu et la libération des otages, le plan de Trump en 20 points prévoit également le retrait israélien de Gaza, le désarmement du Hamas, la mise en place d'une nouvelle administration dans la bande et le déploiement d'une force de protection composée d'Etats arabes et islamiques.

Autant de projets écartés à Charm el-Cheikh au profit d'un traité rapide sur un cessez-le-feu, la libération des otages et des prisonniers palestiniens, ainsi qu'un retrait partiel d'Israël.

Les garanties

En l'absence de garanties de sécurité, le Hamas n'envisageait aucun consensus. Le groupe terroriste sait qu'en relâchant les otages, il perd son seul moyen de pression contre Israël, militairement supérieur. C'est pourquoi le Hamas a insisté à Charm el-Cheikh pour obtenir des garanties irrévocables qu'Israël ne reprendrait pas les hostilités ensuite.

Un cessez-le-feu avait échoué en mars, précisément pour cette raison. Donald Trump a désormais déclaré s'impliquer totalement pour qu'Israël ne revienne pas à la charge.

Jubilation en Israël à l'annonce de l'accord. Image: keystone

Jeudi, on ignorait encore si cette promesse avait été consignée par écrit. La délégation du Hamas semblait en tout cas satisfaite des engagements pris.

Si le cessez-le-feu entré en vigueur ce vendredi matin tient, les médiateurs devront obtenir de nouvelles concessions des deux parties afin d'apaiser la situation pour de bon. Ces négociations s'annoncent encore plus difficiles que celles des derniers jours, car elles porteront sur des questions cruciales: le désarmement du Hamas, la composition du futur gouvernement de Gaza et une solution à long terme pour la cohabitation entre Israéliens et Palestiniens. Ce cessez-le-feu est historique, mais il ne suffira pas.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)