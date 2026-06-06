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Liban: des soldats tués dans une frappe israélienne

Liban: des soldats tués dans une frappe israélienne

L'armée libanaise a annoncé la mort de plusieurs militaires, dont un officier, dans une frappe israélienne visant un véhicule militaire dans le sud du Liban.
06.06.2026, 14:0606.06.2026, 14:14
KEYPIX - Friends mourn during the funeral of the Israeli soldier Sgt. Rotem Yanai, who was killed in a Lebanese drone attack on northern Israel, in Givat Ada, Israel, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo ...
Cette attaque intervient malgré un nouveau cessez-le-feu annoncé cette semaine entre Israël et le Liban, déjà contesté par le Hezbollah.Keystone

L'armée libanaise a annoncé samedi la mort de plusieurs de ses membres dans une frappe israélienne dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur en Israël et le Hezbollah pro-iranien.

«Plusieurs militaires, dont un officier», ont été tués «dans une attaque israélienne brutale» ayant ciblé un véhicule militaire sur la route entre Khardali et Nabatiyé, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations.

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Mercredi, à l'issue d'une quatrième session de négociations entre le Liban et Israël à Washington, un nouvel accord de cessez-le-feu avait été annoncé, la trêve en vigueur à partir du 17 avril n'ayant jamais été respectée. L'accord prévoit un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah et un maintien à ce stade des tirs et opérations de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Mais le Hezbollah a rejeté cet accord, comme le précédent.

Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi à l'évacuation de cinq villages dans le sud et l'est du Liban en prévision de frappes contre le Hezbollah. «Vous devez évacuer immédiatement vos domiciles et vous déplacer au nord du fleuve Zahrani», a affirmé Avichay Adraee, un porte-parole militaire arabophone, sur son compte Telegram.

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Le Hezbollah a relancé les hostilités avec Israël début mars, en visant le sol israélien pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dans l'offensive israélo-américaine sur Téhéran.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 3560 morts depuis le début de la guerre, selon le dernier bilan des autorités. Côté israélien, 27 soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban, d'après l'armée. (dal/ats/afp)

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