La lave du Nyiragongo coule jusque dans les rues de Goma

La lave du volcan situé à 14 km de la ville de 600 000 habitants a englouti des habitations. Les gens craignent une reprise des éruptions.

La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), jusque vers Goma et ses 600 000 habitants s'est arrêtée, dimanche, dans les faubourgs de la ville. Les habitants s'inquiétaient toujours d'une possible reprise de l'éruption.

L'immense coulée de lave a cessé sa progression dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans le faubourg de Buhene, qui marque la limite nord-est de Goma, ont constaté des correspondants de l'AFP. Du …