Et vogue la troisième vague

Alors, c’est maintenant? Nous sommes cernés: Italie, France, Allemagne, Autriche, ça remonte partout et fort, et on commence à reconfiner. La Suisse a peu de chances d’échapper à cette tendance.

Oui. Après des frémissements à la hausse ici et là depuis plusieurs semaines, et de grandes disparités (forte hausse en République tchèque, forte baisse au Portugal), une tendance lourde se dessine depuis le week-end: l’Europe entière se prépare à voir déferler la troisième vague de Covid-19 après celles de mars-avril 2020 et d’octobre 2020 à janvier 2021. Seuls trois pays paraissent pour le moment épargnés: le Royaume-Uni, l’Irlande et le Portugal, les mêmes qui ont subi …