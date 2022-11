Image: keystone

Muet depuis deux jours, Bolsonaro est-il toujours en vie?

Selon ses plus proches ministres, oui. Après sa défaite contre Lula, dimanche, il se serait rendu rapidement à son bureau présidentiel, avant de s'enfermer dans sa résidence. On chuchote qu'il devrait s'exprimer mardi mais, pour l'heure, rien. On fait le point sur un silence qui «inquiète».

Mardi, les violences ont pris de l'ampleur au Brésil. Les manifestants pro-Bolsonaro immobilisent encore des autoroutes dans plusieurs Etats du pays. Des pneus sont brûlés et des camionnettes plantées au milieu des chaussées pour interrompre le trafic.

A mi-journée, «l'accès au principal aéroport du pays Guarulhos à Sao Paulo est bloqué et des vols sont annulés», annonce, sur Twitter, le correspondant au Brésil du Monde Bruno Meyerfeld.

De son côté, le président, battu d'un cheveu dimanche soir, n'a pas donné signe de vie depuis... deux jours. Un silence qui «inquiète» jusqu'au vainqueur, Lula. Si peu d'observateurs comptent sur sa volonté de reconnaître honnêtement sa défaite, des proches du palais présidentiel l'auraient tout de même aperçu, lundi matin, se rendant au bureau à 9h30, pour ensuite s'enfermer dans sa résidence, «sans faire la moindre déclaration».

Bolsonaro est mis sous pression, par la droite et par la gauche. Et le pays est suspendu à ses lèvres. Le Tribunal suprême fédéral a d'ailleurs forcé la main à la police du pays, ce matin, pour qu'elle intervienne sans l'aval du patron, afin qu'elle libère le trafic et disperse les manifestants.

Mardi, des journalistes brésiliens ont évoqué le fait que de nombreux alliés du président avait déjà tenté de le convaincre «de parler et d'accepter les résultats des urnes». Mais aussi de renoncer à «toute tentative de fronde contre la Justice électorale». Sans succès. Il serait même en train de peaufiner sa vengeance sur le mode «Donald Trump», en condamnant des élections truquées.

Sur les réseaux sociaux, un silence radio, deux ambiances.

(fv)