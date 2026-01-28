pluie modérée
L'EPFL et l'EPFZ sont dans le top 10 des meilleures universités

Das Hauptgebaeude der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) mit der Polyterrasse .in Zuerich, am 30. November 2024. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (image d'archive). Image: KEYSTONE

Ces universités suisses sont parmi les 10 meilleures d'Europe

La Suisse place deux universités dans le top 10 des meilleures unis européennes.
28.01.2026, 16:4128.01.2026, 16:41

Plusieurs fois par année, les universités scrutent avec attention la publication des classements des académies. Et ce 28 janvier, c'est le listing annuel établi par Quacquarelli Symonds qui doit agiter les universitaires en Suisse.

Repéré par le quotidien vaudois payant 24 Heures, on peut y lire que la prestigieuse Ecole polytechnique fédérale de Zurich s'est fait dérober la première place par la non moins prestigieuse Université d'Oxford. Quacquarelli Symonds écrit:

«L'université d'Oxford est la meilleure université d'Europe cette année, ayant obtenu une note parfaite pour sa réputation auprès des universitaires et des employeurs.»
Les habitants de votre commune ont-ils des diplômes? Voici la réponse

Mais on peut lire également des louanges concernant l'école zurichoise:

«L'ETH Zurich est l'une des universités les plus prestigieuses au monde dans le domaine des sciences et des technologies. Elle est réputée pour ses recherches de pointe et son esprit d'innovation.

Fondée en 1855 sous le nom d'Ecole polytechnique fédérale suisse, elle compte aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, parmi ses anciens élèves, 22 lauréats du prix Nobel, deux médaillés Fields, trois lauréats du prix Pritzker et un lauréat du prix Turing, dont le célèbre Albert Einstein.»

Mais si l'EPFZ perd la palme d'or, on peut noter tout de même que sa petite sœur, l'EPFL, conserve sa 10ème place en 2026.

Le top 10 des universités suisses

Du côté des autres hauts lieux de savoir helvétiques, on peut noter les performances de l'Université de Genève qui gagne cinq places cette année. De même, celle de Lausanne ravit la 90ème place, contre la 101ème en 2026

Le top 20 européen des universités

On peut noter, en observant ce tableau, que le Royaume-Uni place douze de ses universités dans le top 20. (hun)

