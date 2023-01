Sa sortie d'hôpital intervient deux jours après l'assaut dimanche, par des milliers de ses partisans, du palais présidentiel, du congrès et de la cour suprême du Brésil, en protestation contre sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face au candidat de gauche Lula.

Beyoncé et Britney ont failli casser à nouveau l'Internet

En Floride, Bolsonaro sort de l'hôpital — et retourne loger chez un combattant de MMA

Kate, l'atout de William

Elle est aussi lisse et parfaite que silencieuse et effacée. Comment expliquer la popularité incontestée de la nouvelle princesse de Galles, alors qu'elle incarne l'exact opposé de l'ancienne tenancière du titre, lady Diana, la «princesse du peuple»?

D'elle, on ne connait que les éternelles fossettes et la longue chevelure brune, dont rien ne dépasse. De la personnalité de Kate Middleton, on ignore tout.